80%壽命取決於生活方式？專家大推長壽8法則 斷食/HIIT/重訓可抗衰老？

長壽並非遙不可及。哈佛大學遺傳學教授David Sinclair曾說：「衰老不應被視為不可避免的自然現象，而是一種可以被治療的醫療狀況。」同時為人類長壽研究揭開新篇章，有名醫綜合最新科研與日常實踐，提出8個長壽法則，幫助普通市民從生活入手，延緩老化。

80%壽命取決於生活習慣 三方面着手

營養功能醫學專家劉博仁醫生早前在個人Facebook專頁分享長壽秘訣，他引述Sinclair教授指出，人類有80%的壽命長短取決於生活方式。劉醫生提出可從三方面入手抗衰老——飲食調整、運動、生活習慣，更分享了8大長壽法則：

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8大長壽法則

8大長壽法則

長壽方法｜1. 適度飢餓感

透過間歇性斷食（如168斷食），啟動細胞自噬作用，清除老化細胞。

長壽方法｜2. 攝取多酚類

多吃深色蔬菜、莓果等富含白藜蘆醇、槲皮素的多酚類食物，這些植化素有助抗氧化。

長壽方法｜3. 穩定血糖

高血糖會加速蛋白質糖化與表觀遺傳老化。建議監控空腹胰島素，減少精緻糖攝取。

長壽方法｜4. 高強度間歇訓練（HIIT）

HIIT是目前已知提升粒線體功能最有效的方式之一，有助細胞能量代謝。

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長壽方法｜5. 負重訓練

維持肌肉量是中老年長壽的關鍵指標，建議每週進行2-3次。

長壽方法｜6. 冷熱交替刺激

偶爾洗冷水浴或焗桑拿，能誘導細胞產生熱/冷休克蛋白，協助修復受損蛋白質。

長壽方法｜7. 充足深層睡眠

睡眠是大腦排毒與細胞修復的黃金時間，每晚睡7-8小時不可少。

長壽方法｜8. 壓力管理

慢性壓力會透過皮質醇加速端粒縮短，建議練習冥想、深呼吸或規律運動。

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長壽新突破：修復細胞，有望逆轉衰老

劉醫生指，今年美國一間名為Life Biosciences的實驗室獲得了FDA批准，正式展開一項名為「表觀遺傳重組」的人體臨床試驗。這項技術的核心，是一種叫「山中因子」的蛋白質。科學家過去發現，四種特定因子可以將普通細胞「打回頭」變成胚胎幹細胞，但直接用在人體風險太高，容易引發腫瘤。

為了解決這個問題，研究團隊只用了其中三種因子（簡稱OSK），進行「部分重組」。Sinclair教授比喻我們的DNA就像一張被刮花了的CD——音樂還在，但機器讀不到。OSK因子就像「拋光劑」，能夠清除DNA上的化學雜質，讓細胞重新找回年輕時的運作模式。

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目前，這項技術的臨床試驗優先針對視神經受損和青光眼患者。在動物實驗中，已經成功讓受損的視力得到恢復。如果人類試驗成功，將來有望應用於更廣泛的抗衰老治療，令人們活得更長壽健康。

劉醫生提醒，許多人正受免疫疾病或癌症治療困擾，而「抗炎」是實踐抗老化的首要步驟。他建議參考抗發炎飲食與生活模式，例如多吃抗氧化食物、減少加工食品、保持腸道健康等。

資料來源：營養功能醫學專家劉博仁醫生

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