100歲登霧島連峰最高峰 伯伯堅持每天攀山 與親友於山頂慶祝101歲生日

日本鹿兒島縣伊佐市，一位101歲的老人每天都堅持登山的習慣，生日這天也不例外，他與親友們在山頂舉行了一場感人的慶祝活動。

伯伯堅持每天攀山 與親友於山頂慶祝101歲生日

根據《FNNプライムオンライン》報導，大久保利成在二戰後，曾被囚禁在西伯利亞，直到70多歲才開始認真進行登山運動。他持續挑戰日本各地的山峰，並在2025年100歲時仍成功登頂霧島縣的韓國岳。及後他的精力絲毫未減，如今他已將每日交替攀登家鄉附近的鳥神岡岳和高隈岳作為日常活動。

2月23日是大久保利成101歲的生日，他和朋友們一起攀登海拔404米的鳥神岡山，並在山頂舉行生日慶祝活動。大久保利成拄著兩根登山杖，步伐穩健。在他日常都會經過的伊佐市小口町鳥神岡山七合目處的指示牌上，掛著他的朋友們為他畫的畫像。

在登山過程中，大久保利成伯伯感謝大家為自己打氣，讓他忘記身體的疲累。他克服了繩索攀爬和陡峭岩壁等困難，大約花了一個小時就到達了海拔404米的山頂。

來自鹿兒島市、鹿屋市等地的登山夥伴們在山頂等候，為大久保利成慶祝生日。他對朋友表示非常感激，認為能和朋友一起登山慶祝生日帶給他的成就感難以言表。因為隨著年齡增長，他認為自己可能再也爬不了其他山，所以現在家鄉的山對他來說是最好的。

大久保利成的話語中飽含著對朋友們深深的感激和對家鄉山巒的深情。他說，只要不受傷生病，就會繼續攀登。101歲高齡依然保持著如此強健的體魄，再加上朋友們給予的溫暖支持和深厚情誼，令人十分感動。大久保利成的攀登之旅，展現了高齡人士也能保持活力和積極向上的心態，讓人敬佩。

延伸閱讀：長者吃豬肉更長壽？研究揭有助降膽固醇維持肌肉量 怎樣吃最健康有效？

---

相關文章：

老友記挑戰極限運動？62歲新加坡婆婆玩跑酷爆紅 助提升協調/防跌傷

83歲保健博士教長壽秘笈 每日必做手指操+舌頭操 活化大腦防失智

91歲日本「時尚嫲嫲」開IG教優雅穿搭爆紅 公開4大長壽活力秘訣：年齡不是放棄的理由

想健康長壽應做哪些運動？醫生推薦3種延壽運動 這種可降56%心血管病風險