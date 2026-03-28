車禍骨折後變身舉重冠軍 68歲婆婆硬舉205磅 感激：舉重把我從崩潰邊緣拉回來

一場嚴重車禍，竟成就了一位舉重冠軍。美國懷俄明州68歲的Suzanne Luhr，50多歲時遭遇交通意外導致股骨骨折，康復期間首次接觸舉重，從此改變人生。如今她不僅硬舉205磅（約93公斤），更獲選為長者運動計劃大使，以自身經歷證明：年齡從來不是追求健康的障礙。

車禍後踏上舉重之路

曾任懷俄明大學地質測繪員的Suzanne，50多歲時經歷了一場嚴重車禍，股骨骨折，休養了一個月。正是這次意外，讓她走上了舉重運動員的道路。

幾年前，第二次物理治療時，她才真正踏進健身房，在那裡她學習了一些基本的舉重技巧。

硬舉是她最擅長的項目（205磅），也是她最喜歡的項目，其次是深蹲。

Suzanne指，舉重令她從崩潰的邊緣走了回來。

舉重不僅讓她原本只有1公尺5的身材更加強壯，也提升了她的自信心。

她更獲選為長者運動計劃大使。

為了從傷患中恢復，她開始接受物理治療，最初只能重新學習站立。第二次物理治療期間，一位長者力量訓練班的朋友建議她試試舉重。Suzanne首次踏入健身房，學習基本舉重技巧，沒想到就此愛上這項運動。「訓練班有很多男性，但我比一些男同學舉得更重。」Suzanne回憶道。幾個月下來，這項嗜好逐漸成為她的熱情所在。

硬舉205磅 1.5米小個子創佳績

身高只有1米5的Suzanne，在舉重領域創下亮眼成績。硬舉是她最擅長的項目，達205磅（約93公斤），也是她最喜愛的動作；深蹲極限約145磅（約66公斤），臥推則因肩傷仍在康復中，維持在80磅左右（約36公斤）。至今她已參加三場比賽，包括懷俄明州老年奧運會。談及比賽感受，她笑言：「上場時腎上腺素飆升，覺得自己甚麼重量都能舉起來。」

即使已成為冠軍級運動員，Suzanne仍時刻提醒自己放慢節奏，看著周圍年輕健身愛好者挑戰極限，她明白保護關節、循序漸進的重要性。

舉重帶來的改變 強壯身體心靈

Suzanne坦言，舉重不僅讓她身體更強壯，也大大提升了自信心。「以前從未對自己的身材如此自信，現在感覺比以往任何時候都好，身體狀態也很強。」教練的一句話讓她印象深刻：「在你這個年紀，增肌比任何時候都重要。肌肉可以預防骨質疏鬆，促進新陳代謝，隨年齡增長帶來許多益處。」更重要的是，舉重把她從崩潰邊緣拉了回來，這項運動對她意義重大。

獲選長者運動大使 證明年齡非障礙

舉重更讓她成為長者運動的標誌性人物。她獲選為美國退休人員協會（AARP）「老年星球」（Senior Planet）計劃的五位大使之一。與Suzanne一同入選的，還有一位77歲的耐力自行車運動員，以及一位84歲的健康企業家。該計劃旨在資助60歲以上的運動員，推廣「年齡並非追求健康的障礙」的訊息，讚頌美國各地長者的不屈精神。Suzanne的故事告訴大家，無論幾多歲，只要願意嘗試，身體總會回報你。

資料來源：《New York Post》

延伸閱讀：長者吃豬肉更長壽？研究揭有助降膽固醇維持肌肉量 怎樣吃最健康有效？

常吃豬肉如何令長者更健康長壽？

研究人員將36名健康的65歲長者隨機分成2組，分別以最低程度加工的瘦豬肉，或者是以鷹嘴豆、扁豆、豌豆和黑豆作為主要蛋白質來源，為期8周。

參加者每餐包含植物性食物，以及適量的雞蛋、乳製品和植物油，並避免食用非研究食品，包括大豆、牛肉、家禽、海鮮和人工甜味劑、酒精和補充劑。

研究結果顯示，2種飲食均對胰島素敏感性有正面影響，換言之，對改善胰島素阻抗，避免血糖水平升高及糖尿病有幫助。

2個組別體重均有減輕，但吃豬肉組別的瘦體重下降幅度略小，反映瘦紅肉比起以豆類作為補充蛋白質的來源，可能更有助老年人維持肌肉質量。

2組的總膽固醇水平均有下降，而吃豬肉組別，血液中的好膽固醇濃度較高，對於阻止動脈中斑塊的形成或更有幫助。

2組的神經活性代謝物和生物活性胺基酸的濃度均有改善，而它們是負責維持認知、情緒調節、免疫功能和腸道健康。

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