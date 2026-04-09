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97歲搞笑諾貝爾獎得主熱衷發明 紀錄每日飲食靠一天一餐預防腦退化：要長壽119歲

保健養生
更新時間：16:52 2026-04-09 HKT
發佈時間：16:52 2026-04-09 HKT

日本有一位「發明狂人」，年屆97歲仍然每日鑽研發明、享受美食。50多年來，他拿著相機拍下每天的飲食，更因此獲得「搞笑諾貝爾獎」。這位伯伯活力十足，至今仍活躍於社交平台，更立志要活到119歲。他有甚麼保持健康的秘密？

97歲發明家靠紀錄每日飲食奪搞笑諾貝爾獎

現年97歲的中松義郎是日本的一名發明家和企業家。他年輕時曾就職於貿易公司，亦曾擔任地產公司副社長。後來在1971年，他自行創立了公司作為自己的發明基地。中松義郎對於發明的熱愛達到了狂熱的程度，據他本人聲稱，已經創造出超過3000項發明品，更揚言會終生從事發明。

中松在2005年獲得了搞笑諾貝爾獎的殊榮，這個獎項是為了表揚「乍看之下令人發笑，之後發人深省」成就。而他是因為持續35年每天為自己的每一餐拍照，並分析飲食與健康的關係，因而獲得表彰。

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平日相當注重飲食和健康的中松，也曾經受過惡疾所困。他在2013年12月的健康檢查中，被診斷出患上前列腺導管癌。當時醫生告訴他只剩下2年的壽命，後來病情惡化，更出現了癌細胞盆骨轉移。然而，經過持續的治療和跟進，他奇蹟地戰勝癌症。在6年後，他宣布自己已經完全康復，血液檢測顯示診斷前列腺癌的指標「前列腺特異抗原（PSA）」為0.01。

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年過九旬的中松曾經說過：「我的目標是健康長壽，並在119歲時成為世界上最長壽的人！」他現在仍然活躍於社交平台，幾乎每日都會分享當日的食物。同時每天也投入大量時間來開發和改進發明。雖然出入需要輪椅，但他仍然會到處品嘗美食，看上去氣色狀態很好，社交平台上經常分享與友人聚餐的照片，日前更參加了高中母校和東京大學的校友會。中松義郎保持活力和身體健康的秘訣是甚麼？

1. 每天紀錄飲食

他在42歲時開始考慮到隨著老化會出現各種健康問題，自此開始拍攝自己每餐所吃的食物，目的是分析飲食對大腦功能和身體狀況的影響。他每天採集血液樣本，檢查與食物成分的相關性，最終得出「人們所吃的食物會在3天後影響大腦和身體狀況」的結論。他在2005年時因此獲得了搞笑諾貝爾獎（營養學）的認可。當時的他已經持續35年、一共拍攝超過10000張照片。這個習慣一直延續至如今已有55年。

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在半個世紀之前，大家沒有「吃飯打卡」的習慣，他每次拿出相機都會惹人側目，甚至被大廚懷疑是來偷食譜的。而且菲林相機的沖曬照片非常麻煩又昂貴。到了如今「相機食先」的時代，他的器材也升級成美食專用數碼相機，可以更加準確還原食物的色彩，方便他持續紀錄每日膳食。

2. 一日一餐

他早年透過減少每日用餐次數，觀察身體狀況的變化，發現一天只吃一餐時感覺最好。自此就開始推崇每天只吃一餐的主義。根據他多年來的分析，他確定了55種有益健康和改善大腦功能的食物，當中包括多種豆類、海藻類、發芽穀物及各種蔬果。他強調，進食天然食物對於身體健康及保持活躍非常關鍵。

從中松社交平台上的照片可見，他的飲食豐富而均衡，尤其愛吃火鍋和牛扒。吃火鍋能夠同時吃到大量的蔬菜和牛肉，因此深得他的喜愛。

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3. 定期運動

維持身體健康的另一關鍵，便是持之以恆的運動習慣。他經常進行重訓，提升肌肉量和肌力，配合游泳強化心肺功能。以他年近百歲的年紀而言，他的體力相當驚人，可以在肌力訓練後，在泳池暢泳1800m。他喜歡在運動後才吃當天的唯一一餐，並會補充大量蛋白質。

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