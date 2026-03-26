157cm更長壽健康？研究揭生得矮有4大優勢 癌症血栓骨折風險較低

身高，除了影響外觀，原來可能與長壽息息相關。近年有研究發現，較矮的身形可能是守護健康的一大「隱藏彩蛋」，事關矮個子人士在癌症、血栓、骨折及壽命方面，竟擁有令人意想不到的優勢，特別是157cm的矮個子男士，更易攜帶長壽基因！

生得矮有4大優勢 癌症血栓骨折風險較低

據外媒報導，有研究發現，身高越高人士在癌症風險、血栓風險、骨折風險均會大大增加，而矮個子人士風險不僅較低，容易更長壽！

1. 每高10cm癌症風險增近兩成

2014年瑞典一項涵蓋超過500萬人的研究發現，身高每增加10厘米，女性患癌症的風險增加18%，男性則增加11%。其中，高個子女性罹患乳癌的風險高出20%，而男女的黑色素瘤風險更隨身高每增10厘米而上升約30%。

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世界癌症研究基金會的分析亦指出，較高的人士患腎臟癌、卵巢癌、胰腺癌、結腸癌及前列腺癌的風險亦較高。2016年一項美國研究更發現，身高每增加一個單位，男性死於癌症的風險上升7.1%，女性則上升5.7%。研究人員推測，這可能與高個子擁有較多細胞數量及較高生長激素水平有關，這些因素可能增加細胞突變的機會，從而促進癌症發展。

2. 矮男血栓風險低65%、矮女低69%

2017年一項針對超過200萬名兄弟姐妹的研究發現，身高較高的人士罹患靜脈血栓栓塞症的風險更高。數據顯示：

男性：身高低於160厘米（約5呎3吋）與身高188厘米（約6呎2吋）或以上相比，血栓風險降低65%。

女性：身高低於155厘米（約5呎1吋）與身高183厘米（約6呎）或以上相比，血栓風險降低69%。

研究人員解釋，長腿意味着有較長的血管，可能減慢血液回流心臟的速度，從而增加血栓形成的風險。有學者建議，未來或應將身高納入靜脈血栓栓塞症的風險評估因素。

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3. 矮個子重心穩不易跌倒 骨折風險低

對長者而言，髖部骨折威脅甚至比癌症更大。2016年一項統合分析發現，身高較高與髖部骨折風險增加之間存在潛在關聯。

研究人員指出，高個子重心較高，跌倒的風險相對較大，而且跌倒時撞擊地面的能量亦較高，增加骨折的機會。矮個子因重心較低，穩定性更佳，跌倒風險及撞擊能量較小。

4. 矮男性有長壽基因FOXO3

矮個子人士比高個子平均多活2-5年，2014年一項針對日裔美國男性的研究發現，較矮的男性更可能攜帶一種具保護作用的長壽基因FOXO3。研究人員將參加者分為兩組：

身高157.5厘米（約5呎2吋）或以下

身高162.6厘米（約5呎4吋）或以上

結果顯示，身高157.5厘米或以下的人活得最久；你越高，壽命就越短。另一項研究亦發現，較矮小的身體通常平均壽命較長，與飲食相關的慢性疾病較少，尤其在中老年之後更為明顯。

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生活方式仍是關鍵

雖然多項研究指向矮個子在健康上的潛在優勢，但專家強調，身高與長壽之間的關聯仍有許多未知之處。無論高矮，生活方式的選擇——包括均衡飲食、規律運動、充足睡眠及維持健康體重——對壽命的影響同樣至關重要。

資料來源：《New York Post》

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