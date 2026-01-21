兒童長不高身材矮小影響自信 兒科醫生拆解長高黃金期及生長激素注射成效

許多家長在子女成長過程中，常常擔心他們會否長得太「細粒」，因此，市面上的「增高奶粉」、「增高丸」成了不少家長的選擇。然而，這類補充品究竟是否有效？甚麼情況下需要治療？兒科專科醫生指，事實上影響孩子身高的因素很多，即使孩子身材矮小，也不一定意味着存在健康問題。若果擔心孩子身材矮小，影響社交能力和自信心，建議尋求醫生介入，找出矮小的原因，作適當的治療。

兒童長不高？｜怎樣界定兒童「過矮」？

要判斷孩子是否「過矮」，並非單純與同齡人比較，醫學上可根據成長曲線的百分比來界定。若100名同齡小朋友中，排行最矮小的那兩位，則屬於過矮。兒科專科醫生曾穎茵表示，遺傳是影響身高的主要因素，即父母矮小，孩子也相對較矮；有部分則屬於發育遲緩，在青春期後會逐漸追上。

曾醫生補充，雖然兒童身材過矮，並不會對日常生活有太大的影響，但臨床上也接觸不少孩子，因為身高問題，影響自信心，尤其男生特別明顯。「很多時候，他們不會直接表達因矮小而感到鬱結，但總會感覺到他好像欠缺了一點自信。傾談之下，發現當中有些男孩，本身是運動員，一直有打籃球或打排球，而且打得很好，不過因為個子矮，限制了很多出場的機會，教練因此而不重用他，所以影響到他的自信心。」

兒童長不高？｜增高保健品成效未得醫學證實

面對子女矮小的情況，不少家長會選擇讓孩子補充「增高奶粉」、「增高丸」等保健品。曾醫生提醒，這類保健品多含有鈣質、維他命D或其他微量元素，對骨骼健康及成長發育有一定幫助，特別適合體重過輕、缺鈣，比較挑食的兒童。不過，目前醫學上並沒有確切證據表明這些產品能直接促進身高增長，家長應避免盲目相信廣告，小心選擇。

兒童長不高？｜「增高針」幫助刺激骨骼細胞生長

要治療矮小，現時醫學上常用的是生長激素治療，俗稱「增高針」。曾醫生解釋，「注射增高針原理是提升血液中生長激素的水平，當生長激素足夠的時候，便可以幫助刺激骨骼細胞，促進骨骼生長。」常見的「增高針」以皮下注射方式為主，可由家長或孩子自行操作；而較新型的注射器，則設有觸控螢幕，機器可精確設定藥物劑量，亦會自動記錄注射劑量與時間，讓醫護人員可以監察患者用藥情況。

兒童長不高？｜我的孩子適合生長激素治療嗎？

曾醫生分享，臨床上比較常見的是「不明原因矮小症」，即父母身高正常，但孩子卻長期停留在最低生長線；另外，一些兒童過往身材中等，但隨着年歲增長，跌出原本的成長線，這些我們要小心，因為擔心他有賀爾蒙缺乏，尤其是生長激素缺乏，這類兒童，經詳細檢查和評估後，可以考慮注射生長激素治療幫助長高。至於，其他病理性因素，例如特納氏綜合症，出生小於胎齡及因慢性腎衰竭而長得矮小的兒童，也可以找醫生作出詳細評估，找出矮小原因，再決定是否適合用藥及其劑量。

兒童長不高？｜治療黃金期

在開始治療前，醫生會為兒童做血液測試、X光骨齡檢查、MRI腦下垂體檢查來排除病理性原因，若懷疑缺乏生長激素，會進一步安排患者接受生長激素刺激測試，檢查是否需要治療。矮小症治療有黃金治療期，越早開始治療，效果通常越好。曾醫生指出，一般建議在5至6歲開始介入，在孩子的生長板還未閉合時，治療效果最顯著。曾醫生補充，「一般女孩子骨齡達14歲，男孩子骨齡達16歲，此時再治療，基本上已難有增高的機會，所以把握治療黃金期，至關重要。」

兒童長不高？｜治療成效

對於生長激素缺乏症、不明原因矮小症、出生小於胎齡的兒童，治療效果較為顯著。典型的生長激素缺乏兒童，接受生長激素注射後，平均可多長高10厘米；出生小於胎齡的孩子若及早介入，平均可多高8至10厘米；一般不明原因矮小的孩子，每年額外增高約1至2厘米。

兒童長不高？｜「增高針」是否安全？

曾醫生提醒，並非所有兒童都適合使用「增高針」，一些慢性病者如糖尿病未受控制、曾患癌症或接受電療的病人，都需特別小心處理。不少家長擔心長期使用的安全性問題，事實上，生長激素已沿用30多年，總體上是一個安全的治療。大多數孩子用藥後沒有明顯不適或長期副作用，只有少數人會出現輕微頭痛、水腫，或跟一般「生長痛」相似的骨痛，但這些不適多屬暫時性，無需過度擔心。

曾醫生分享一個案例，曾有一個5歲男孩因「出生少於胎齡」，出生時體重僅2.3公斤，生長曲線長期在最低線。經過4至5年的生長激素治療，他的身高追上至中位線，升幅顯著，令家長和孩子都非常鼓舞。其實只要能把握黃金期，生長激素治療的確為不少身材矮小的兒童帶來希望。若家長能及早察覺並尋求專業醫療建議，進行適當評估和治療，孩子便能擺脫身高的困擾，健康自信地成長。

受訪者兒科專科醫生曾穎茵簡介：



曾穎茵醫生2010年畢業於香港中文大學醫學院，2017年考獲專科資格，正式成為兒科專科醫生。曾醫生曾服務於威爾斯親王醫院，現職仁安醫院兒科顧問醫生。