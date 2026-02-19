Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

防黃斑病變必吃黃甜椒？6大護眼食物營養排行榜 搭配1類食物吸收更多營養

保健養生
更新時間：09:00 2026-02-19 HKT
發佈時間：09:00 2026-02-19 HKT

想保護眼睛預防黃斑部病變，就要多吃黃甜椒？有營養師列出6種含2類護眼營養素的食物，並教搭配1類食物，讓護眼營養吸收率大增。

6大護眼食物營養排行榜 防黃斑病變必吃黃甜椒？

營養師呂美寶在其Facebook專頁發文指，黃斑部是視覺神經分布極為密集的區域，其中有多種類胡蘿蔔素負責維護健康，尤其以葉黃素與玉米黃素這兩種色素最為關鍵。它們能吸收損傷視網膜的強光，中和光線產生的自由基傷害，是重要的抗氧化成分。研究證實，攝取這兩種色素有助於預防老年性黃斑部病變。她列出6大護眼食物營養排行榜，並提到黃甜椒是日常飲食中極易取得的玉米黃素來源之一。

6大護眼食物營養排行榜

  葉黃素含量 TOP3   玉米黃素含量 TOP3
1.菠菜（熟） 12.64 mg/100g 1.黃甜椒（生） 1.67 mg/100g
2.羽衣甘藍（熟） 8.88 mg/100g 2.蛋黃（熟） 0.59 mg/100g
3.生菜（生） 3.82 mg/100g 3.粟米（熟） 0.20 mg/100g

2大飲食方法增護眼功效 搭配1類食物吸收更多營養

呂美寶指出，許多人容易忽略一個關鍵細節，葉黃素與玉米黃素都屬於脂溶性營養素。這意味著，如果只以水煮方式烹調、單獨食用而不搭配油脂，人體對這些營養素的吸收率其實相當有限。因此，食用黃甜椒時，更聰明的做法是搭配油脂攝取，並遵循彩虹飲食原則，如此一來眼睛獲得的保護會更完整、更穩定。

1.搭配油脂

  • 黃甜椒以橄欖油拌炒
  • 黃甜椒搭配蛋類，例如炒蛋、烘蛋
  • 黃甜椒切片，加入堅果或橄欖油製作沙律

2.彩虹飲食

  • 深綠色蔬菜：富含葉黃素
  • 黃橙色蔬菜、枸杞：含玉米黃素
  • 蛋黃、優質油脂：促進這些脂溶性營養素的吸收
  • 漿果類、紫色食物：含豐富花青素

黃斑部病變的病徵和成因

根據醫管局資料，黃斑部病變是一種長者常見的眼疾，成因是視網膜裏黃斑點的細胞出現退化，可分為乾性和濕性兩種類型：

1. 乾性老年黃斑病變

視網膜色素上皮–感光細胞複合體退化，視力會逐漸減退

2. 濕性老年黃斑病變

視網膜和脈絡膜出現不正常的血管增生，導致滲漏和出血，破壞黃斑區內的感光細胞，以及結痂，造成視力嚴重減退，視力多突然變差

一般而言，乾性及濕性老年黃斑病變的常見病徵如下：

  • 中央視力模糊
  • 影像變形
  • 直線變成波浪型
  • 中央出現盲點

成因方面，醫管局指高齡是黃斑退化的主要因素，其他成因包括吸煙、高飽和脂肪及高膽固醇的飲食習慣，家族史及長期接觸猛烈陽光等。 治療方面，醫管局指因應個別患者病情及需要而定，治療方法包括：進食營養補充劑﹑激光治療、光動力療法、眼球內注射血管內皮生長因子抑制劑和手術等。 

如何預防老年黃斑病變？外出宜戴太陽眼鏡？ 

要預防老年黃斑病變，本港眼科專科醫生朱東恒曾接受《星島頭條》訪問指，外出活動時宜佩戴具過濾紫外線功能的太陽眼鏡，因為有研究發現，紫外線可令視網膜受損，加重黃斑病變的發展。另外，吸煙人士則最好盡快戒煙，降低患病風險。

此外，在飲食上可多吃含葉黃素（例如菠菜、南瓜、蕃茄）、玉米黃素、維他命C、E的食物，少吃高飽和脂肪及高膽固醇的食物，以延緩黃斑退化。另要定期監測血壓、血脂、血糖水平。因為「三高」會導致微血管的損害，從而引發黃斑病變，並令病情惡化。

資料提供：營養師呂美寶香港醫管局

專家履歷：呂美寶

資深功能醫學營養師，現為芮霖健康精準營養諮詢中心總營養師。專長於三高代謝慢病調理、過敏免疫、減重與運動營養、癌症營養、女性健康、備孕與孕期調理，猶如全家人的家庭營養師。

延伸閱讀：1種睡姿易致青光眼 醫生教9招預防老花/白內障/黃斑病變 用手指也可護眼？

---

相關文章：

長者易患黃斑點病變 專家教「520」護眼口訣 5條問題自測患病風險

常喝1種咖啡恐失明？研究揭黃斑病變風險增7倍 醫生推薦護眼飲食法

防眼睛老化不止吃魚！醫生推薦6大護眼食物 必喝2種飲品紓緩眼部疲勞

90歲婆婆無白內障 穿針不用戴眼鏡 常吃4食物護眼視力超好

