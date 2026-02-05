Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

食物卡牙縫用牙籤有風險？恐傷牙齦致牙縫變大 必學正確處理3步驟

更新時間：13:05 2026-02-05 HKT
發佈時間：13:05 2026-02-05 HKT

吃東西時，食物容易「攝牙罅」？專家提醒，當食物易塞牙縫時，強行用牙籤硬挑，有機會令牙縫越撐越大。有哪些步驟可正確處理「攝牙罅」問題呢？

食物卡牙縫用牙籤挑 恐傷牙齦、致牙縫變大

日媒《HALMEK UP》報道，不少人隨著年齡增長，都有發現自己比以前更容易「攝牙罅」，事關牙齒與牙齦間的縫隙更易殘留食物殘渣，形成名為「牙菌斑」的污垢。因為牙菌斑以食物殘渣為養分，是細菌的聚集體，容易附著於牙縫及牙齦邊緣。

如果常感到「食物卡牙縫」，正代表口腔處於易積聚牙菌斑的環境。若不及時處理，將成為蛀牙、牙周病乃至口臭的根源。為何牙菌斑容易增生？這與年齡增長及生活習慣導致的口腔環境改變有關：

  1. 咀嚼力減弱：無法充分磨碎食物，殘渣更易卡縫。
  2. 唾液分泌減少：唾液沖刷牙齒表面、帶走殘渣的能力下降。
  3. 牙齦萎縮：導致牙縫變大，食物更易卡住。
  4. 牙齒磨損：因牙周病或磨牙習慣，導致牙齒磨損、形狀改變。

食物卡牙縫？正確處理3步驟

「食物容易攝牙罅」是口腔發出的警號，宜由日常生活入手，改善口腔環境。由大阪大學齒學研究所天野敦雄教授指導的研究顯示，當食物卡牙縫時，應遵循以下正確方法處理：

食物卡牙縫｜1. 使用牙間刷或牙線

  • 如果食物殘渣卡在牙縫裡，應優先使用牙間刷或牙線，輕柔地將食物移除；若感到阻力，可稍移動位置再嘗試，避免用力過猛。
  • 切記避免使用牙籤，以免刺傷牙齦或導致牙縫變大。

食物卡牙縫｜2. 日常刷牙避免過度用力

  • 刷牙時，切忌過度用力摩擦，用力刷牙反而可能損傷牙齦，加劇萎縮與牙縫問題。
  • 刷牙時應有意識地輕柔清潔牙齒表面及縫隙。

食物卡牙縫｜3. 定期去牙科診所檢查

  • 定期接受牙科檢查，能及時發現牙菌斑堆積、牙齦健康狀況；
  • 可檢查是否因舊有補牙材料、牙冠不合適導致清潔盲點，有助預防問題惡化。

養成護理習慣 打造不利牙菌斑環境

想維持口腔健康，關鍵在於創造一個「不利牙菌斑」積聚的環境，而「唾液」則扮演重要角色，當唾液分泌減少時，牙齒更容易沾染污漬，牙菌斑也更容易堆積。促進唾液分泌的生活習慣

  1. 充分咀嚼：用餐時放慢速度、避免進食過快，有意識地增加咀嚼次數，能有效刺激唾液分泌。
  2. 嚼無糖香口膠：咀嚼香口膠的動作能促進唾液分泌，防止口腔乾燥。可選擇含木糖醇成分的香口膠，有助維持口腔健康。
  3. 勤補充水分：口乾時，牙菌斑較容易附著在牙齒上。尤其在飯後、長時間說話後等口腔易乾燥的時機，應及時喝水，預防口腔乾燥，維持唾液分泌。

資料來源：《HALMEK UP》

