牙痛竟是心肌梗塞徵兆？盤點5大「假牙痛」致命警號 伴隨哪些症狀即求醫？

牙痛不一定是牙齒問題，隨時是心肌梗塞等致命疾病徵兆？醫生指出，當身體出現非典型牙痛，可能是身體出現5大致命疾病的徵兆，一旦出現特定症狀，必須立即求醫保命！

牙痛竟是心肌梗塞徵兆？盤點5大「假牙痛」致命警號

重症科醫生黃軒在Facebook專頁撰文指，有名婆婆因左側牙痛就醫，但無論如何咬牙，牙齒本身並未感到疼痛，卻仍持續表示牙痛不適。醫生為她安排心電圖檢查後，診斷出是心臟下壁心肌梗塞。他表示，並非所有牙痛都源自牙齒問題，並列舉以下5大致命疾病，都會以牙痛痛形式表現：

牙痛竟是致命疾病徵兆？

1.心肌梗塞

心肌梗塞以牙痛形式表現，常因心臟缺血引發迷走神經與交感神經訊號傳遞異常，使痛覺投射至左下顎、牙齒及耳後區域。其臨床危險症狀包括：左側牙痛或下顎痛，並伴隨噁心、冒冷汗、呼吸急促及莫名焦慮，且疼痛不會因咀嚼加劇，一般止痛藥亦難以緩解。高風險族群例如糖尿病患者、女性及高齡者需特別注意，此類患者發生心肌梗塞時，可能不表現典型胸痛，僅出現牙痛的症狀。

2.主動脈剝離

主動脈剝離的死亡率極高，每小時約上升1–2%，其疼痛常被誤認為牙痛，原因是撕裂性劇痛會沿神經向上放射，延伸至下顎、臉頰與牙根部位。關鍵徵兆包括痛感突然出現、疼痛會移動，從胸部蔓延至頸部再至下顎、雙臂血壓可能出現明顯差異，且一般止痛藥無法緩解。

3.腦中風

屬於最容易被忽略的中風類型，因痛覺神經核位於腦幹，中風時會刺激痛覺傳導路徑，導致大腦誤判為牙齒疼痛。常被忽略的合併症狀包括頭暈、噁心、走路不穩、眼花或複視，以及說話異常。若同時出現牙痛與頭暈噁心，絕非單純牙齒問題，需立即警覺可能為腦幹中風的徵兆。

4.顳動脈發炎

顳部血管發炎會影響顏面與牙齦的血流，導致咀嚼時疼痛加劇、牙根處感到劇痛。致命關鍵在於此症好發於50歲以上族群，典型症狀包括咀嚼時痛感加劇、太陽穴處壓痛，以及視力突然模糊，甚至中風。若延誤治療，可能導致不可逆的失明後果。

5.嚴重感染或敗血症前期

常偽裝為面部神經痛或深層悶痛，且位置難以定位，即使牙科檢查也無法找到明確病因。伴隨的關鍵警訊包括發燒或體溫異常偏低、心跳加速、全身無力及意識狀態改變。此時不應只尋求牙科治療，而需立即前往急診處理。

黃醫生表示，若牙痛同時出現以下任一情況，應立即就醫：

左側下顎痛

噁心

冒冷汗

呼吸急促

頭暈

走路不穩

視力變化

止痛藥完全無法緩解疼痛

資料來源：重症科醫生黃軒

專家履歷：黃軒

台灣胸腔暨重症專科醫生、中西醫國際醫師亦是微創胸腔內視鏡手術專家。

延伸閱讀：每天刷牙也蛀牙？吃太甜才蛀牙？補完不再蛀？牙醫拆解5大迷思教補救方法

---

相關文章：

59歲婦忽視牙痛竟患腎衰竭 險需終身洗腎 醫生揭3位置疼痛是警號

健康PRO專訪｜90%港人曾患牙周病 忽視不理心血管病風險增2倍 牙醫拆解治療4大階段

懶刷牙不止易蛀牙 研究揭中風風險增22% 每日應刷幾次牙護心降血糖？

有蛀牙更短命？研究揭口腔不潔恐生6大惡果 死亡風險增5成