喝咖啡可改善情緒防中風 盤點健康飲咖啡7大重點 怕胃痛/牙齒染色要如何飲？

早上一杯咖啡，不只提神，更可能令人更快樂。飲用咖啡已被證實對健康有長遠益處，包括減低出現糖尿病、冠心病和中風的機率。不過有專家提醒，咖啡豆的品種、沖泡方式，甚至所用的水，都會直接影響這杯咖啡到底是「健康飲品」還是「傷身陷阱」。

飲咖啡使人快樂兼防中風 健康飲咖啡7大重點

過往多項大型研究表明，喝咖啡對健康有益，可能與咖啡豆中的抗氧化劑有關，幫助降低發炎；咖啡因的利尿效果也有助降血壓。例如，美國心臟協會2025年11月發表的研究指，曾患有心房顫動的成年人每天喝一杯咖啡，復發的可能性降低39%。不過飲咖啡也可能帶來一些負面影響，例如導致牙齒染色，或者令人感到焦慮。一些專家提出了以下7大健康喝咖啡貼士：

健康喝咖啡｜1. 早上飲咖啡使人快樂

英國一項研究表明，在一天中的前兩個半小時內喝咖啡的人，比不喝咖啡的人更快樂。研究的負責人英國華威大學的幸福、文化和人格研究小組教授Anu Realo解釋指，這可能是因為咖啡因有效阻隔體內令人疲倦的化學物質腺苷，同時促進令人產生「幸福感」的多巴胺釋放，從而改善情緒、提升警覺性。這種效果也可能來自於輕微的咖啡因戒斷反應，早上喝杯咖啡後疲倦就會消失，從而讓人感覺更快樂有活力。

健康喝咖啡｜2. 選擇咖啡豆

美國俄勒岡大學化學系副教授、著名咖啡科學家Christopher Hendon表示，市面上最兩種常見咖啡豆，分別是羅布斯塔咖啡豆和阿拉比卡咖啡豆。

羅布斯塔咖啡豆和阿拉比卡咖啡豆，風味、咖啡因含量、營養上有何不同？

羅布斯塔咖啡豆：主要產自越南、印尼和非洲部分地區，通常風味濃烈、較苦澀，咖啡因含量通常是阿拉比卡的兩倍，且富含抗氧化劑綠原酸，因此酸度也較高，可能更容易對腸胃敏感人士造成刺激。它們一般用於即溶咖啡。

阿拉比卡咖啡豆：佔世界市場的70%，主要產於南美洲和中美洲，香氣層次豐富，帶果香或朱古力味。其咖啡因含量也更低，酸度也通常較低，所以對腸胃較溫和。同時，它含有更多的葫蘆巴鹼，這種生物鹼具有抗氧化、抗發炎和調節新陳代謝的特性，有益於肝臟和大腦健康。

Hendon指出，綠原酸是來自咖啡在烘焙過程中分解產生的酸，可以被腸道細菌分解轉化成多種潛在的有益物質，例如具有抗發炎作用的咖啡酸。而烘焙咖啡是極少數能夠攝取到綠原酸的方法之一。

健康喝咖啡｜3. 加牛奶減少牙齒染色

最新的研究發現，咖啡中的綠原酸是令牙齒變黃的元兇之一，而且熱咖啡比凍咖啡更容易造成牙齒染色。Hendon提醒，加入牛奶可以減少這個煩惱，因為牛奶中的酪蛋白可以與酸性物質結合，防止其附著在牙齒琺瑯質上。

健康喝咖啡｜4. 注意飲用量

歐洲食品安全局建議，成年人每日咖啡因攝取量不應超過400mg，一般可換算為3-4杯。但咖啡豆本身的天然差異和不同沖煮方式，都會導致咖啡因含量相差甚遠，因此不可以單純用「杯」去計。

意式濃縮咖啡vs手沖咖啡 咖啡因含量有何差別？

例如意式濃縮咖啡 (Espresso)，雖然味道極濃，但由於熱水同咖啡粉接觸時間極短，只有約20-30秒，實際萃取的咖啡因反而較少。一份濃縮咖啡大約含40-80mg咖啡因。至於手沖或濾泡咖啡 (Filter Coffee)： 熱水同咖啡粉接觸時間可達數分鐘，會萃取出更多咖啡因，一杯240ml的濾泡咖啡，咖啡因含量可高達150mg或以上。不過也由於接觸時間長，手沖咖啡亦可能含有更多有益的抗氧化物。成年人每日可以飲5杯Espresso，但只能飲2-3杯手沖咖啡。

健康喝咖啡​​​​​​​｜5. 留意身體反應

英國布里斯託大學教授兼心理學家Peter Rogers提到，自己除非要長途駕駛，否則只會喝不含咖啡因的咖啡。他曾研究過咖啡因對身體的影響，並指出咖啡因的主要作用是提神醒腦，卻有導致焦慮和血壓升高的副作用。血壓升高的反應一般是輕微且短暫，但對於不常喝的人可能特別明顯。咖啡因會透過阻斷腺苷並觸發腎上腺素的產生來升高血壓，腎上腺素會導致血管收縮。

他強調，咖啡雖然能令人保持清醒，但實際上無法提高認知能力。咖啡的提神效果，很大程度只是紓緩了「咖啡因戒斷症狀」，例如頭痛、疲倦。對於部分人，過量咖啡因反而會引致焦慮、注意力分散、心跳加速，令人更難集中精神。

健康喝咖啡​​​​​​​｜6. 即磨咖啡比即溶咖啡更好

即溶咖啡一般經過多次加熱或冷凍處理（例如噴霧乾燥法），將咖啡液體變成固體，再被分解成碎塊。Hendon教授指出，在這過程中可能會產生更多不理想的副產品，例如致癌物「丙烯酰胺」。雖然其含量遠低於安全水平，但整體營養價值通常不如新鮮研磨的咖啡。亨頓教授說，考慮你使用的水質至關重要。

他提醒，如果喜歡自行磨豆的人，可以把未研磨咖啡豆放在雪櫃冰格保存，保持新鮮度之餘，在研磨時也更容易均勻破碎，使咖啡豆的風味更穩定地釋放出來。

Realo教授則表示，咖啡使人快樂，不只由於咖啡因等物質，更多是因為沖煮咖啡的儀式感，咖啡香氣和期待的心情，本身就有效減壓和令人心情愉快。

健康喝咖啡​​​​​​​｜​​​​​​​7. 注意水質

Hendon教授表示，使用硬水沖泡咖啡影響風味，因為鈣和碳酸氫鈉含量高，會削弱咖啡中的天然酸味。樽裝水也不是好選擇，既不環保，而且可以比自來水更硬，更不適合用來沖泡咖啡。如果不能用過濾水或軟水沖泡，也可以選擇本身酸度不高、風味受水質影響較小的咖啡豆。

