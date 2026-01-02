本港第4位癌症殺手胰臟癌難痊癒 研究揭新型抗體療法有望治療「癌王」

胰臟癌是本港第4位癌症殺手，因為早期症狀不明顯，待發現患病之時多達中晚期，故存活率不高。美國西北大學最新研究揭開胰臟腫瘤如何利用「糖衣偽裝」逃避免疫系統追捕，更開發了一種新型抗體療法，破解此偽裝，有望治療胰臟癌。

胰臟癌｜新型抗體療法有望治療「癌王」破解「糖衣偽裝」

根據媒體《SciTechDaily》報導，胰臟癌是最難治療的癌症之一，通常在晚期才被發現，5年存活率僅13%，即使採用最新的免疫療法，也常常沒有成效。一項發表於權威期刊《癌症研究》（Cancer Research）的報告指，美國西北大學醫學院研究團隊發現胰臟癌腫瘤利用「糖衣」偽裝逃避免疫系統，更成功開發出一種能破解此偽裝的新型單株抗體療法，重啟免疫攻擊，為胰臟癌治療帶來希望。

【同場加映】胰臟癌症狀+高危因素

在胰臟腫瘤微環境中，免疫反應異常受抑制，研究作者Mohamed Abdel-Mohsen指：「我們的研究目標正是找出原因並扭轉這情況，使免疫細胞攻擊而非忽略癌細胞。」經過長達6年的深入研究，團隊揭開了胰臟腫瘤的「糖衣偽裝」：

健康細胞存在一個天然保護機制——細胞表面會有一種「唾液酸」的糖，向免疫系統發出「不要傷害我」的訊號； 胰臟腫瘤會濫用此保護系統，將同一種糖附著在「整合素α3β1」的表面蛋白上； 這層「糖衣」蛋白隨後會與免疫細胞上的「Siglec-10」受體結合，向免疫細胞傳遞誤導性信號，使其停止攻擊。

胰臟癌｜新型抗體療法激活免疫細胞重啟攻擊

作者解釋，腫瘤為自己裹上糖衣，逃避免疫監視。針對此「糖衣偽裝」，研究團隊開發出能夠阻斷此機制的單株抗體，更在實驗室及動物實驗中進行測試：

單株抗體「激活」免疫細胞，開始吞噬癌細胞

接受治療的小鼠，腫瘤生長速度顯著慢於未接受治療的小鼠

作用明確：抗體精準中斷保護性訊號，恢復免疫系統攻擊能力

胰臟癌｜盼將抗體與化療/免疫療法結合 徹底清除癌細胞

研究團隊指，下一步研究方向是將新抗體與現有化療、免疫療法結合，「我們有充分的科學依據相信，聯合療法能夠實現最終目標——完全消除，我們的目標不僅是腫瘤縮小40%或減緩生長，我們想徹底清除癌細胞。」作者估計，如果進展按計劃進行，這種療法預計需約5年才能應用於患者。

另外，這次的發現具有更廣泛意義，團隊懷疑此「糖衣偽裝」是否潛藏於其他難治癌症中，如膠質母細胞瘤及免疫系統被誤導的非癌症疾病中。作者表示：「我們對這個領域的了解還只是冰山一角。」西北大學正致力將糖免疫學的研究成果，應用於癌症、傳染病及老化相關疾病之中。

胰臟癌一確診恐已晚期 6大徵兆藏危機

根據本港醫管局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於惡性腫瘤位置隱蔽，初期病徵並不明顯，不少病人不幸到了癌症晚期才察覺患病，影響生存率。若出現以下徵狀，有機會是患上了胰臟癌：

上腹部出現與飲食無關的持續疼痛，並會反射至背部

食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良、腹脹等腸胃障礙現象

出現黃疸、皮膚搔癢、大便呈陶土色

體重短時間內銳減

上腹部出現固定、堅硬的腫塊

腹水

如何有效預防胰臟癌？5大方法減風險

醫管局指，改變一些生活方式有助降低罹患胰臟癌的風險：

戒煙：吸煙的煙霧中含有致癌物質，可以破壞DNA調節細胞的生長 保持健康的體重：體重過高增加患上胰臟癌的機會，如果需要減肥，建議採取漸進和健康的方式，以達到目標 經常做運動：適量的運動可以減少患上胰臟癌的機會 健康飲食：多進食水果，蔬菜和低動物脂肪食品可以减少患上胰臟癌的風險 避免接觸危險化學品，或使用適當安全措施

延伸閱讀：胰臟癌年殺逾900港人 多吃3類食物降30%風險 按這穴位護胰臟

---

相關文章：

大便現1變化恐患胰臟癌！40歲老師早發現成功存活20年 醫生教留意4大徵兆保命

醫生教自測胰臟癌3大警號！腹部1部位遭「螞蟻咬」高危 血糖升高速求醫

胰臟癌細胞最愛1類飲品 研究揭每日喝2杯死亡風險增3倍 醫生教3招減風險

64歲醫生患胰臟癌 抗癌期間仍家訪病人：盡己所能直到生命盡頭