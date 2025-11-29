胰臟癌細胞最愛1類飲品 研究揭每日喝2杯死亡風險增3倍 醫生教3招減風險

炎炎夏日，不少人喝飲品消暑，不過如果常喝1類飲品，恐更易引發胰臟癌。有醫生引述研究指，如果每日喝2杯這類飲品，因胰臟癌死亡的風險更大增3倍。

胰臟癌細胞最愛1類飲品 研究揭每日喝2杯死亡風險增3倍

營養功能醫學專家劉博仁醫生在其Facebook專頁發文指出，近期多項國際研究發現高糖飲食與胰臟癌之間存在關聯性：

研究有何發現？

瑞典有研究指出，每日攝取大量添加糖及愛吃高糖食物人士，會顯著提高罹患胰臟癌的風險。

有亞洲大型研究發現，年輕人若每日飲用兩杯含糖飲品，其死於胰臟癌的風險將激增3倍。

UCLA研究進一步揭示，胰臟癌細胞擅長利用「果糖」作為營養來源的特性，從而加速腫瘤增生。

高糖飲食會為身體造成甚麼影響？

高糖飲食除了會導致胰臟癌，劉博仁醫生表示，高糖飲食更會對身體造成3大危害：

引發高胰島素血症，進而刺激癌細胞生長。

誘發慢性發炎與氧化壓力。

加速肥胖與胰島素阻抗之間的惡性循環。

3招減胰臟癌風險 化療患者可合併1種治療方法

劉博仁醫生指出，雖然胰臟癌被稱為「癌王」，但絕非束手無策，透過適當的營養支持、功能醫學的輔助治療、完善的心理照護，再配合個人化醫療方案的選擇，能有效幫助患者增強抵抗力並減輕治療過程中的不適感。

1. 高危險族群

針對胰臟癌高危險族群，例如糖尿病患者及有家族病史者，建議每年定期接受檢查，包括 CA19-9腫瘤標記檢測、磁力共振掃描或超聲波內視鏡。

2. 戒糖

戒糖是守護胰臟健康最簡單的方法，關鍵在於減少喝含糖飲品並減少進食精緻甜食。

3.高劑量維生素C注射（IVC）

2024年《Redox Biology》國際期刊研究證實，晚期胰臟癌患者在接受化療期間，若配合每週三次、每次75克的高劑量維生素C治療，可將平均存活期從8.3個月延長至16個月，且不增加副作用。而劉醫生則表示，運用高劑量維生素C（每次50-75克靜脈注射）作為癌症輔助療法，針對胰臟癌患者發現有以下多種效果：

疼痛明顯減輕，助改善睡眠品質

增加食慾，令體力較穩定

生活品質優化且情緒更趨穩定

對化療耐受性顯著增強

他也提醒正在接受化療的患者，務必先與主治醫師充分討論是否適合合併高劑量維生素C治療方案。

胰臟癌6類常見症狀 皮膚㾗癢也要小心

胰臟癌有何症狀？根據醫管局資料，胰臟癌是本港第4號致命癌症。胰臟位於腹腔深處，在胃部與大小腸等器官後面，導致當出現胰臟癌時，其位置較隱蔽難發現，加上胰臟癌初期病徵並不明顯，不少病人到胰臟癌晚期才察覺患病，影響生存率。即使胰臟癌可以進行手術切除，復發的風險也比一般癌症高。

胰臟癌有何症狀？

胰臟癌6大常見症狀+併發症

根據本港醫管局資料，若身體出現以下症狀，可能是患上胰臟癌的警號：

上腹部出現與飲食無關的持續疼痛，並會反射至背部

食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良、腹脹等腸胃障礙現象

出現黃疸、皮膚搔癢、大便呈陶土色

體重短時間內銳減

上腹部出現固定、堅硬的腫塊

腹水

胰臟癌患者較常出現以下併發症：

黄疸

當腫瘤擴大壓迫神經，腹痛會加劇

嚴重體重下降，進食情況差的病人可能需要鼻胃管餵飼或靜脈輸入營養補充品

10類人患胰臟癌風險較高 成因是甚麼？

胰臟癌成因是甚麼？甚麼人易患胰臟癌？據本港醫管局資料，胰臟癌的成因仍未完全明瞭，有可能是胰臟的細胞變異增生。大部份的胰臟癌指的是來自胰管上皮細胞的腺癌。

醫管局指，胰臟癌較常發生於65歲以上人士身上，此外，以下10類人風險也較高：

種族：黑人的風險較高 性別：男性比女性有更高風險 抽煙：吸煙者比不吸煙者患上胰臟癌的機會高出大概2至3倍 糖代謝異常：糖尿病可以增加患上胰臟癌的風險 超重：超重的人有較大風險 飲食：長期過量進食動物脂肪和少吃蔬菜和水果會較易患上胰臟癌 化學品：長期接觸殺蟲劑後、石油或染料 感染幽門螺旋桿菌：患上胰臟癌的機會比非患者高出2倍 遺傳性胰臟炎：遺傳性慢性胰臟炎會增加胰臟癌的機會，但非常罕見 慢性胰臟炎：常與胰臟癌一同發現，但不一定是導致胰臟癌的原因

如何有效預防胰臟癌？

醫管局指，不能完全防止胰臟癌的出現，不過，改變一些生活方式有助降低罹患胰臟癌的風險：

戒煙：吸煙的煙霧中含有致癌物質，可以破壞DNA調節細胞的生長 保持健康的體重：體重過高增加患上胰臟癌的機會，如果需要減肥，建議採取漸進和健康的方式，以達到目標 經常做運動：適量的運動可以減少患上胰臟癌的機會 健康飲食：多進食水果，蔬菜和低動物脂肪食品可以减少患上胰臟癌的風險 避免接觸危險化學品，或使用適當安全措施

資料來源：營養功能醫學專家劉博仁醫生、醫管局

延伸閱讀：胰臟癌致命率高 醫生教8件事自測風險 愛吃這些食物易中招！

