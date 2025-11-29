Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

胰臟癌細胞最愛1類飲品 研究揭每日喝2杯死亡風險增3倍 醫生教3招減風險

保健養生
更新時間：13:09 2025-11-29 HKT
發佈時間：13:09 2025-11-29 HKT

炎炎夏日，不少人喝飲品消暑，不過如果常喝1類飲品，恐更易引發胰臟癌。有醫生引述研究指，如果每日喝2杯這類飲品，因胰臟癌死亡的風險更大增3倍。

胰臟癌細胞最愛1類飲品 研究揭每日喝2杯死亡風險增3倍

營養功能醫學專家劉博仁醫生在其Facebook專頁發文指出，近期多項國際研究發現高糖飲食與胰臟癌之間存在關聯性：

 

 

研究有何發現？

  • 瑞典有研究指出，每日攝取大量添加糖及愛吃高糖食物人士，會顯著提高罹患胰臟癌的風險。
  • 有亞洲大型研究發現，年輕人若每日飲用兩杯含糖飲品，其死於胰臟癌的風險將激增3倍。
  • UCLA研究進一步揭示，胰臟癌細胞擅長利用「果糖」作為營養來源的特性，從而加速腫瘤增生。

高糖飲食會為身體造成甚麼影響？

高糖飲食除了會導致胰臟癌，劉博仁醫生表示，高糖飲食更會對身體造成3大危害：

  • 引發高胰島素血症，進而刺激癌細胞生長。
  • 誘發慢性發炎與氧化壓力。
  • 加速肥胖與胰島素阻抗之間的惡性循環。

3招減胰臟癌風險 化療患者可合併1種治療方法

劉博仁醫生指出，雖然胰臟癌被稱為「癌王」，但絕非束手無策，透過適當的營養支持、功能醫學的輔助治療、完善的心理照護，再配合個人化醫療方案的選擇，能有效幫助患者增強抵抗力並減輕治療過程中的不適感。

1. 高危險族群

針對胰臟癌高危險族群，例如糖尿病患者及有家族病史者，建議每年定期接受檢查，包括 CA19-9腫瘤標記檢測、磁力共振掃描或超聲波內視鏡。

2. 戒糖

戒糖是守護胰臟健康最簡單的方法，關鍵在於減少喝含糖飲品並減少進食精緻甜食。

3.高劑量維生素C注射（IVC）

2024年《Redox Biology》國際期刊研究證實，晚期胰臟癌患者在接受化療期間，若配合每週三次、每次75克的高劑量維生素C治療，可將平均存活期從8.3個月延長至16個月，且不增加副作用。而劉醫生則表示，運用高劑量維生素C（每次50-75克靜脈注射）作為癌症輔助療法，針對胰臟癌患者發現有以下多種效果：

  • 疼痛明顯減輕，助改善睡眠品質
  • 增加食慾，令體力較穩定
  • 生活品質優化且情緒更趨穩定
  • 對化療耐受性顯著增強

他也提醒正在接受化療的患者，務必先與主治醫師充分討論是否適合合併高劑量維生素C治療方案。

胰臟癌6類常見症狀 皮膚㾗癢也要小心

胰臟癌有何症狀？根據醫管局資料，胰臟癌是本港第4號致命癌症。胰臟位於腹腔深處，在胃部與大小腸等器官後面，導致當出現胰臟癌時，其位置較隱蔽難發現，加上胰臟癌初期病徵並不明顯，不少病人到胰臟癌晚期才察覺患病，影響生存率。即使胰臟癌可以進行手術切除，復發的風險也比一般癌症高。

胰臟癌有何症狀？

 

胰臟癌6大常見症狀+併發症

根據本港醫管局資料，若身體出現以下症狀，可能是患上胰臟癌的警號：

  • 上腹部出現與飲食無關的持續疼痛，並會反射至背部
  • 食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良、腹脹等腸胃障礙現象
  • 出現黃疸、皮膚搔癢、大便呈陶土色
  • 體重短時間內銳減
  • 上腹部出現固定、堅硬的腫塊
  • 腹水

胰臟癌患者較常出現以下併發症：

  • 黄疸
  • 當腫瘤擴大壓迫神經，腹痛會加劇
  • 嚴重體重下降，進食情況差的病人可能需要鼻胃管餵飼或靜脈輸入營養補充品

10類人患胰臟癌風險較高 成因是甚麼？

胰臟癌成因是甚麼？甚麼人易患胰臟癌？據本港醫管局資料，胰臟癌的成因仍未完全明瞭，有可能是胰臟的細胞變異增生。大部份的胰臟癌指的是來自胰管上皮細胞的腺癌。

醫管局指，胰臟癌較常發生於65歲以上人士身上，此外，以下10類人風險也較高：

  1. 種族：黑人的風險較高
  2. 性別：男性比女性有更高風險
  3. 抽煙：吸煙者比不吸煙者患上胰臟癌的機會高出大概2至3倍
  4. 糖代謝異常：糖尿病可以增加患上胰臟癌的風險
  5. 超重：超重的人有較大風險
  6. 飲食：長期過量進食動物脂肪和少吃蔬菜和水果會較易患上胰臟癌
  7. 化學品：長期接觸殺蟲劑後、石油或染料
  8. 感染幽門螺旋桿菌：患上胰臟癌的機會比非患者高出2倍
  9. 遺傳性胰臟炎：遺傳性慢性胰臟炎會增加胰臟癌的機會，但非常罕見
  10. 慢性胰臟炎：常與胰臟癌一同發現，但不一定是導致胰臟癌的原因

如何有效預防胰臟癌？

醫管局指，不能完全防止胰臟癌的出現，不過，改變一些生活方式有助降低罹患胰臟癌的風險：

  1. 戒煙：吸煙的煙霧中含有致癌物質，可以破壞DNA調節細胞的生長
  2. 保持健康的體重：體重過高增加患上胰臟癌的機會，如果需要減肥，建議採取漸進和健康的方式，以達到目標
  3. 經常做運動：適量的運動可以減少患上胰臟癌的機會
  4. 健康飲食：多進食水果，蔬菜和低動物脂肪食品可以减少患上胰臟癌的風險
  5. 避免接觸危險化學品，或使用適當安全措施

資料來源：營養功能醫學專家劉博仁醫生醫管局 

