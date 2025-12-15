Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

醫生教自測胰臟癌3大警號！腹部1部位遭「螞蟻咬」高危 血糖升高速求醫

保健養生
更新時間：19:05 2025-12-15 HKT
發佈時間：19:05 2025-12-15 HKT

【胰臟癌症狀】胰臟癌症狀不明顯，致死率高，故有「癌王」之稱。不過有醫生指，如發現身體出現3大徵兆，要注意可能是胰臟癌症狀之一。當中更要留意腹部1部位如出現遭「螞蟻咬」的痛感，患胰臟癌風險相對較高！

自測胰臟癌3大症狀 腹部1部位遭「螞蟻咬」高危

外科醫生沈延盛在《良醫健康網》YouTube頻道指，胰臟癌症狀基本上與腫瘤所在位置有關，胰臟癌好發於3大位置，隨著腫瘤位置的不同，胰臟癌症狀或徵兆亦略有不同：

患胰臟癌有何徵兆？

 

 

自測胰臟癌3大症狀：

1. 胰臟頭部腫瘤

常見症狀包括阻塞性黃疸（如皮膚變黃、茶色尿、眼白黃等）以及上腹部不適。

2. 胰臟體部或尾部腫瘤

症狀則主要以背痛、左上腹或左腹部不適為主，出現不明悶痛，甚至類似於「螞蟻咬」的痛感。沈醫生提醒，若上述症狀持續超過3個月，務必接受電腦斷層掃描；而對於腎功能不佳的患者，可考慮先進行不打藥劑的磁力共振掃描或超聲波檢查。

3. 血糖升高

無論是否有糖尿病病史，若最近6個月內血糖突然升高，稱為「最近血糖不耐症」，務必要進一步詳細檢查。切勿單純認為是第二型糖尿病，或是近期沒有吃藥、生活與飲食習慣不良導致的血糖控制不佳。若血糖升高並且出現上腹部不適等症狀，應高度懷疑胰臟可能出現問題。

相關文章：胰臟癌丨婦人血糖高 半年後揭患胰臟癌4期！醫生揭3大先兆最危險

胰臟癌6類常見症狀 大便呈1顏色要小心

胰臟癌有何症狀？根據醫管局資料，胰臟癌是本港第4號致命癌症。胰臟位於腹腔深處，在胃部與大小腸等器官後面，導致當出現胰臟癌時，其位置較隱蔽難發現，加上胰臟癌初期病徵並不明顯，不少病人到胰臟癌晚期才察覺患病，影響生存率。即使胰臟癌可以進行手術切除，復發的風險也比一般癌症高。

如果身體出現以下症狀，可能是患上胰臟癌的警號：

  • 上腹部出現與飲食無關的持續疼痛，並會反射至背部
  • 食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良、腹脹等腸胃障礙現象
  • 出現黃疸、皮膚搔癢、大便呈陶土色
  • 體重短時間內銳減
  • 上腹部出現固定、堅硬的腫塊
  • 腹水

胰臟癌患者較常出現以下併發症：

  • 黄疸
  • 當腫瘤擴大壓迫神經，腹痛會加劇
  • 嚴重體重下降，進食情況差的病人可能需要鼻胃管餵飼或靜脈輸入營養補充品

引發胰臟癌原因是甚麼？10類人易中招？

胰臟癌成因是甚麼？甚麼人易患胰臟癌？據本港醫管局資料，胰臟癌的成因仍未完全明瞭，有可能是胰臟的細胞變異增生。大部份的胰臟癌指的是來自胰管上皮細胞的腺癌。

醫管局指，胰臟癌較常發生於65歲以上人士身上，此外，以下10類人風險也較高：

  1. 種族：黑人的風險較高
  2. 性別：男性比女性有更高風險
  3. 抽煙：吸煙者比不吸煙者患上胰臟癌的機會高出大概2至3倍
  4. 糖代謝異常：糖尿病可以增加患上胰臟癌的風險
  5. 超重：超重的人有較大風險
  6. 飲食：長期過量進食動物脂肪和少吃蔬菜和水果會較易患上胰臟癌
  7. 化學品：長期接觸殺蟲劑後、石油或染料
  8. 感染幽門螺旋桿菌：患上胰臟癌的機會比非患者高出2倍
  9. 遺傳性胰臟炎：遺傳性慢性胰臟炎會增加胰臟癌的機會，但非常罕見
  10. 慢性胰臟炎：常與胰臟癌一同發現，但並不一定是導致胰臟癌的原因

如何有效預防胰臟癌？5大方法減風險

醫管局指，不能完全防止胰臟癌的出現，不過，改變一些生活方式有助降低罹患胰臟癌的風險：

  1. 戒煙：吸煙的煙霧中含有致癌物質，可以破壞DNA調節細胞的生長
  2. 保持健康的體重：體重過高增加患上胰臟癌的機會，如果需要減肥，建議採取漸進和健康的方式，以達到目標
  3. 經常做運動：適量的運動可以減少患上胰臟癌的機會
  4. 健康飲食：多進食水果，蔬菜和低動物脂肪食品可以减少患上胰臟癌的風險
  5. 避免接觸危險化學品，或使用適當安全措施

延伸閱讀：胰臟癌確診多屬晚期 存活率僅3個月 營養師教吃11種食物防癌保命

資料來源：《良醫健康網》醫管局

---

相關文章：

女子易倦無病痛 臉上現1徵兆揭患胰臟癌 自測6大常見症狀

抗癌｜60歲婦患胰臟癌晚期 被判剩3個月命 做3件事7年不復發！必飲1款

女子小便呈1種色揭患胰臟癌！出現3症狀恐是晚期 5年存活率低於5%

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-14 16:24 HKT
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
影視圈
11小時前
前TVB女星現身名牌幼稚園校運會！升呢百億少奶專心湊女 嫁入豪門生活堪比皇室成員
前TVB女星現身名牌幼稚園校運會！升呢百億少奶專心湊女 嫁入豪門生活堪比皇室成員
影視圈
1小時前
疑露宿黃大仙天橋3個月 路人心痛：越嚟越凍！幫幫婆婆！ 網民凌晨探訪有新發現
疑露宿黃大仙天橋3個月 路人心痛：越嚟越凍！幫幫婆婆！ 網民凌晨探訪有新發現｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
01:50
消委會手機｜12部$5000以下平價5G推介！小米/Samsung/Sony 1部獲4.5星媲美iPhone？
生活百科
8小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
影視圈
6小時前
男子雙手抓住廣告牌。
00:34
「孖煙囪男」疑被捉姦爬出酒店外牆 網民驚訝廣告牌堅固︱有片
奇聞趣事
8小時前
星島申訴王 | 佐敦廟街驚現「非洲軍團」 「黑珍珠」操普通話拉客：$250一次
04:21
星島申訴王 | 佐敦廟街驚現「非洲軍團」 「黑珍珠」操普通話拉客$250次
放蛇直擊
12小時前
26歲女星車禍殞命！答應求婚5個月與未婚夫因意外天人永隔 近年與天團合作爆紅
26歲女星車禍殞命！答應求婚5個月與未婚夫因意外天人永隔 近年與天團合作爆紅
影視圈
23小時前