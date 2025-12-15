醫生教自測胰臟癌3大警號！腹部1部位遭「螞蟻咬」高危 血糖升高速求醫

【胰臟癌症狀】胰臟癌症狀不明顯，致死率高，故有「癌王」之稱。不過有醫生指，如發現身體出現3大徵兆，要注意可能是胰臟癌症狀之一。當中更要留意腹部1部位如出現遭「螞蟻咬」的痛感，患胰臟癌風險相對較高！

自測胰臟癌3大症狀 腹部1部位遭「螞蟻咬」高危

外科醫生沈延盛在《良醫健康網》YouTube頻道指，胰臟癌症狀基本上與腫瘤所在位置有關，胰臟癌好發於3大位置，隨著腫瘤位置的不同，胰臟癌症狀或徵兆亦略有不同：

患胰臟癌有何徵兆？

自測胰臟癌3大症狀：

1. 胰臟頭部腫瘤

常見症狀包括阻塞性黃疸（如皮膚變黃、茶色尿、眼白黃等）以及上腹部不適。

2. 胰臟體部或尾部腫瘤

症狀則主要以背痛、左上腹或左腹部不適為主，出現不明悶痛，甚至類似於「螞蟻咬」的痛感。沈醫生提醒，若上述症狀持續超過3個月，務必接受電腦斷層掃描；而對於腎功能不佳的患者，可考慮先進行不打藥劑的磁力共振掃描或超聲波檢查。

3. 血糖升高

無論是否有糖尿病病史，若最近6個月內血糖突然升高，稱為「最近血糖不耐症」，務必要進一步詳細檢查。切勿單純認為是第二型糖尿病，或是近期沒有吃藥、生活與飲食習慣不良導致的血糖控制不佳。若血糖升高並且出現上腹部不適等症狀，應高度懷疑胰臟可能出現問題。

胰臟癌6類常見症狀 大便呈1顏色要小心

胰臟癌有何症狀？根據醫管局資料，胰臟癌是本港第4號致命癌症。胰臟位於腹腔深處，在胃部與大小腸等器官後面，導致當出現胰臟癌時，其位置較隱蔽難發現，加上胰臟癌初期病徵並不明顯，不少病人到胰臟癌晚期才察覺患病，影響生存率。即使胰臟癌可以進行手術切除，復發的風險也比一般癌症高。

如果身體出現以下症狀，可能是患上胰臟癌的警號：

上腹部出現與飲食無關的持續疼痛，並會反射至背部

食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良、腹脹等腸胃障礙現象

出現黃疸、皮膚搔癢、大便呈陶土色

體重短時間內銳減

上腹部出現固定、堅硬的腫塊

腹水

胰臟癌患者較常出現以下併發症：

黄疸

當腫瘤擴大壓迫神經，腹痛會加劇

嚴重體重下降，進食情況差的病人可能需要鼻胃管餵飼或靜脈輸入營養補充品

引發胰臟癌原因是甚麼？10類人易中招？

胰臟癌成因是甚麼？甚麼人易患胰臟癌？據本港醫管局資料，胰臟癌的成因仍未完全明瞭，有可能是胰臟的細胞變異增生。大部份的胰臟癌指的是來自胰管上皮細胞的腺癌。

醫管局指，胰臟癌較常發生於65歲以上人士身上，此外，以下10類人風險也較高：

種族：黑人的風險較高 性別：男性比女性有更高風險 抽煙：吸煙者比不吸煙者患上胰臟癌的機會高出大概2至3倍 糖代謝異常：糖尿病可以增加患上胰臟癌的風險 超重：超重的人有較大風險 飲食：長期過量進食動物脂肪和少吃蔬菜和水果會較易患上胰臟癌 化學品：長期接觸殺蟲劑後、石油或染料 感染幽門螺旋桿菌：患上胰臟癌的機會比非患者高出2倍 遺傳性胰臟炎：遺傳性慢性胰臟炎會增加胰臟癌的機會，但非常罕見 慢性胰臟炎：常與胰臟癌一同發現，但並不一定是導致胰臟癌的原因

如何有效預防胰臟癌？5大方法減風險

醫管局指，不能完全防止胰臟癌的出現，不過，改變一些生活方式有助降低罹患胰臟癌的風險：

戒煙：吸煙的煙霧中含有致癌物質，可以破壞DNA調節細胞的生長 保持健康的體重：體重過高增加患上胰臟癌的機會，如果需要減肥，建議採取漸進和健康的方式，以達到目標 經常做運動：適量的運動可以減少患上胰臟癌的機會 健康飲食：多進食水果，蔬菜和低動物脂肪食品可以减少患上胰臟癌的風險 避免接觸危險化學品，或使用適當安全措施

資料來源：《良醫健康網》、醫管局

