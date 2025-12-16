Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大便現1變化恐患胰臟癌！40歲老師早發現成功存活20年 醫生教留意4大徵兆保命

更新時間：16:43 2025-12-16 HKT
胰臟癌因為早期症狀不明顯，因此致死率相對較高，因此亦有「癌王」之稱。不過，一名患上胰臟癌的40多歲老師，卻因為發現自己一個大便特徵，成功及早確診胰臟癌，經手術治療後病情得到控制，最終成功存活超過20年。有醫生提醒，胰臟癌並非無跡可尋，更指出不要忽略胰臟癌的4大早期徵兆，很多人因為太晚發現患癌，大大影響生存率。

大便現1變化恐患胰臟癌！40歲老師早發現成功存活20年

外科醫生李明哲分享病例指，該名40多歲教師發現自己大便時，糞便總是浮在水面（脂肪糞便），加上出現體重下降，於是主動求醫，結果顯示其胰臟有約1cm的腫瘤，屬於早期胰臟癌，幸得以及早施行手術治療，最後成功存活超過20年。

 【同場加映】胰臟癌症狀+高危因素

 

胰臟癌不易察覺影響存活率 留意4大早期徵兆

李醫生指，胰臟癌若能在腫瘤只有約1cm大小時早期發現，並接受根治性手術，5年存活率可超過30%；但若腫瘤已長大至2cm且出現淋巴結轉移，此時即使接受手術，5年存活率通常只有10-20%。惟胰臟癌早期通常無明顯症狀，導致很多患者在晚期才察覺就醫，腫瘤往往已經相當大甚至發生轉移，導致預後不佳。不過他強調，胰臟癌仍有一些容易被忽視的早期警號可以留意到：

  • 脂肪便
  • 不明原因的腹痛
  • 體重下降
  • 糖尿病：特別是沒有家族史的情況下突然出現，或糖尿病患者突然難以控制血糖。雖然可能是胰臟發炎所致，但也可能是腫瘤造成，需要特別注意。

至於脂肪糞便的成因，據香港癌症基金會資料顯示，由於患上胰臟癌後，胰臟會減少胰汁分泌，令脂肪未經分解便被排出體外，導致消化不良，其他症狀包括糞便變油、灰白、有惡臭。

1類人患胰臟癌風險高3倍 篩檢+日常預防最關鍵

李醫生表示，由於胰臟位於後腹腔，很多患者通常要等到腫瘤大到入侵淋巴結、神經、血管或膽管時，才會出現臉色變黃、小便呈茶色、大便呈水泥色，以及持續性背痛的症狀，這時候卻通常已屆晚期。因此，他提醒高風險族群，包括吸煙、肥胖或有糖尿病病史的人，應每半年至1年進行定期檢查，以及早發現危機並爭取根治的機會。另外，如父母在50歲前罹患胰臟癌，其風險也會增加2.5-3倍，因此建議在40歲時起定期篩檢。

預防勝於治療。他表示，在日常生活中，保持正常作息、適量運動配合健康飲食，加上避免酗酒，都是預防胰臟癌的重要行動。此外，控制三高，避免高血壓、高血脂和高血糖，亦有效降低癌症風險。

胰臟癌徵兆｜胰臟癌一確診恐已晚期 6大徵兆藏危機

根據本港醫管局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於惡性腫瘤位置隱蔽，初期病徵並不明顯，不少病人不幸到了癌症晚期才察覺患病，影響生存率。若出現以下徵狀，有機會是患上了胰臟癌：

  • 上腹部出現與飲食無關的持續疼痛，並會反射至背部
  • 食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良、腹脹等腸胃障礙現象
  • 出現黃疸、皮膚搔癢、大便呈陶土色
  • 體重短時間內銳減
  • 上腹部出現固定、堅硬的腫塊
  • 腹水

如何有效預防胰臟癌？5大方法減風險

醫管局指，改變一些生活方式有助降低罹患胰臟癌的風險：

  1. 戒煙：吸煙的煙霧中含有致癌物質，可以破壞DNA調節細胞的生長
  2. 保持健康的體重：體重過高增加患上胰臟癌的機會，如果需要減肥，建議採取漸進和健康的方式，以達到目標
  3. 經常做運動：適量的運動可以減少患上胰臟癌的機會
  4. 健康飲食：多進食水果，蔬菜和低動物脂肪食品可以减少患上胰臟癌的風險
  5. 避免接觸危險化學品，或使用適當安全措施

資料來源：《健康2.0》

