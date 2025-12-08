17款打邊爐湯底熱量大比拼 番茄湯底1原因易超標！營養師推薦6款健康湯底
天氣寒冷，不少人選擇打邊爐來暖身，但部分湯底的熱量過高容易影響健康。有營養師列出17種常見的打邊爐湯底熱量，其中看似健康的番茄湯底，卻因為1原因而容易熱量超標，並推薦6款低熱量的健康湯底供大家選擇。
17款打邊爐湯底熱量大比拼 番茄湯底1原因易超標
營養師高敏敏在其Facebook專頁指出，雖然打邊爐不分季節，但天寒地凍打邊爐格外有氛圍。許多愛喝湯的人，特別喜歡那種滑順濃郁的湯底，不知不覺就喝下好幾碗。實際上，打邊爐湯底看起來清淡，卻暗藏高熱量、高油脂與高鈉的陷阱。她列出17款常見打邊爐湯底的熱量，打邊爐愛好者可以參考一下：
17款打邊爐湯底熱量大比拼（每700ml計算）
1. 高油高鹽的打邊爐湯底：盡量不選
- 麻辣鍋810kcal
- 番茄鍋415kcal
- 叻沙鍋412kcal
- 酸菜白肉鍋375kcal
- 芝士牛奶鍋305kcal
- 沙茶鍋285kcal
2.中等熱量的打邊爐湯底：可偶爾吃
- 牛奶鍋210kcal
- 南瓜鍋165kcal
- 藥膳鍋170kcal
- 石頭鍋160kcal
- 泡菜鍋160kcal
3. 熱量較低的打邊爐湯底：優先吃
- 酸白菜鍋95kcal
- 胡椒豚骨鍋93kcal
- 菌菇鍋80kcal
- 味噌鍋75kcal
- 昆布鍋35kcal
- 白開水鍋0kcal
高敏敏表示，許多人以為番茄鍋屬於清爽的蔬菜湯底，但其實有些火鍋店會先用油炒番茄，並加入奶油、糖或番茄醬調味，使湯頭更濃郁的同時也隱藏了高熱量。建議選擇湯色清澈、浮油少的版本，才能吃得健康又安心。
4大驟步進食打邊爐 避免攝取脂肪/穩血糖
打邊爐除了挑選低熱量湯底，高敏敏也列出打邊爐時的進食次序和食材建議，學會聰明吃法，既能享受美味，也有助維持體態與穩定血糖。
打邊爐進食順序：
1.選清湯底，越乾淨越好
選擇清爽的湯底，能減少油脂與鈉的攝取，也不易越煮越鹹。
2.先煮蔬菜
以蔬菜為主角，多加入高纖維的菜葉、菇類、豆腐、根莖類等，能讓湯底更清澈、減少浮油，更能幫助油脂代謝、促進腸胃蠕動。
3.再放肉片下鍋
肉類選擇瘦肉或低脂海鮮類，不僅熱量較低，能避免肉類的油脂殘留於鍋中，更減少飽和脂肪的攝取。
4.最後吃澱粉類
將飯、麵和冬粉放在最後食用，有助延緩血糖上升。
高敏敏提醒，盡量少吃加工品，如貢丸、魚漿、火鍋餃等，這類食品容易隱藏高鈉與高油。此外，打邊爐時搭配白開水或無糖茶飲，取代含糖飲料。
資料來源：營養師 高敏敏
專家履歷：高敏敏
台灣營養師、台灣中山醫學大學營養學士、台北商業大學企管碩士。
