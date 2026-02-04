防癌必吃3類甜點 吃這種防5大癌症 患癌風險降40%

【防癌食物】常吃甜食會致肥，超重或肥胖則會致癌，因此普遍覺得吃甜食對身體有壞處，但原來有些甜食有抗癌功效的！日本有名醫推薦了3種有助防癌的甜食，滿足口腹之慾時也可保護身體。其中1種糖更有助防胃癌/乳癌，每日吃1次更可將患癌風險降4成？

防癌必吃3類甜點 吃這種防5大癌症

據日媒《週刊女性PRIME》報道，日本癌症名醫、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏指，攝取太多高糖甜食，會增加肥胖、代謝症候群、糖尿病以及癌症的風險；但原來想維持健康，不一定要戒甩甜食，有研究指以下3種甜食有助降低癌症風險：

甚麼甜食有助防癌？

防癌甜食｜1. 黑糖防胃癌/乳癌

日本鹿兒島奄美大島的居民會在下午茶時段一邊喝綠茶、一邊吃黑糖。日本一項研究針對奄美大島超過5,000位居民為研究對象，進行了長達10年以上的追蹤調查。研究團隊分析奄美大島居民的飲食後發現，每日食用1次以上黑糖的人，比起不常吃的人，整體患癌風險降低了約40％；其中男女的胃癌風險皆顯著降低，女性則減低了乳癌風險。

為甚麼黑糖可防癌，白糖等精製糖卻會增加癌症風險？佐藤教授指，具體防癌的機制不明，但黑糖含「糖蜜」，這類糖類保留了原料植物中的礦物質與多酚（Polyphenols），而這些成分有機會發揮了保護作用。因此與精製糖相比，黑糖對身體更有益。對於愛吃甜食的人來說，黑糖或是一個理想選擇。

防癌甜食｜2. 黑朱古力防高血壓/中風

不習慣黑糖口味的人，還有另一個好選擇。根據芬蘭一項針對超過2.7萬名男性的大型研究指，每日平均攝取約12g朱古力的人群，其癌症死亡風險比完全不吃的人低12%。

佐藤教授指，朱古力的原料可可富含多酚，特別是高純度的黑朱古力（Dark Chocolate），其多酚含量甚至超過紅酒與咖啡；多酚具有抗氧化與抗炎作用，有助預防動脈硬化、高血壓與中風。有些人擔心朱古力會升高血糖，但可選擇無糖黑朱古力，幾乎不影響血糖，是理想的甜食。

防癌甜食｜3. 「超級水果」巴西苺

吃水果可防癌？一項針對日本人的研究發現，比起幾乎不吃水果者，每週至少吃1次水果的人，患胃癌機率約低30%。至於哪種水果最有效？雖然目前尚未證實有「吃這一種就能防癌」的特定水果，但有「超級水果」在動物實驗中已展現顯著效果。

佐藤教授推介巴西莓（Acai berry），它含有豐富的花青素與多酚，具有抗氧化、抗炎、抑制腫瘤血管新生等作用，有效抑制癌症。巴西莓的多酚含量是可可的4.5倍、藍莓的18倍，同時富含鐵質、膳食纖維、鈣與維他命C，是極佳的「超級水果」。建議平日習慣吃乳酪或果昔/沙冰的人士，可以試著將巴西莓加入同吃。

資料來源：《週刊女性PRIME》

