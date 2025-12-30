花生1部位常遭丟棄 醫生揭富含長壽成分 每日吃25克回春抗衰老

【長壽食物】花生又有「長生果」的美譽，亦是不少人日常喜愛的零食之一。一項新研究揭開，花生有1個常被丟棄的部位，竟然含有豐富的抗氧化「長壽成分」，可能有助延緩細胞衰老；有醫生分析，每日食用這份量的花生有助回春！

花生1部位常遭丟棄 醫生揭富含長壽成分 端粒決定細胞老化速度

遺傳優生科醫生張家銘近日在個人Facebook專頁分享，2025年發表於《Antioxidants》的一項西班牙臨床試驗探討，每日食花生會否影響健康年輕人唾液樣本的端粒長度，追蹤了58名18-33歲的參加者；參加者被分為3組：

每日吃25g連皮烤花生（Skin-roasted peanuts） 每日吃32g花生醬（Peanut butter） 每日吃32g由花生油製成、不含酚類化合物和膳食纖維的對照牛油（Control butter），為對照組別

研究團隊總結，每日食用連皮花生6個月，或可減慢年輕成人的端粒縮短速度，有機會延緩疾病與衰老的腳步。對於食用連皮花生或可減慢端粒縮短速度的原因，有機會因為花生中含有豐富的單元不飽和脂肪（MUFA）等活性成分；但花生醬並未表現出類似的益處。

張家銘解釋，端粒是決定老化速度的關鍵密碼。他將染色體比喻為「鞋帶」，人體的DNA是捲在染色體內，染色體尾端有一段叫「端粒」的保護結構，如「鞋帶頭的膠套」般保護著人體的遺傳訊息。端粒的主要功能如下：

端粒狀態如何影響壽命？

保護人體的DNA在細胞分裂時不會磨損；

每次細胞分裂，端粒就會縮短一些；

當端粒短到一個極限，細胞無法再分裂，人體會進入老化或死亡；

端粒縮短越快，細胞老化越快。端粒縮短得越慢，就更有機會延緩疾病與衰老的腳步。這就是所謂的「生物年齡」。

「端粒延長」代表在某些生活方式或飲食介入下，原本在變短的端粒，出現了「回升」現象；就好像鞋帶頭膠套本身快磨爛了，重新包膠後，保護力變好。張家銘指，在花生研究可見，食用連皮花生代表細胞或可能老得慢一點、退化減慢，可能延緩老年疾病的風險。

花生衣富含抗氧化物 烤焗保存營養

張家銘提醒，普遍人在吃花生時，常常丟棄那層薄薄的「花生衣」，其實那層「花生衣」才是保健的核心，更含以下天然抗氧化物質：

間香豆酸（m-coumaric acid）

白藜蘆醇（resveratrol）

多酚類（polyphenols）

這些天然抗氧化物質不但能清除自由基，更能減少DNA損傷，從而減緩端粒縮短速度。張家銘解釋，烤焗處理不但讓花生更香脆，也保留了纖維與植化素的完整性；但加工花生醬的過程，卻會破壞部分活性成分與纖維結構，無法提供相同的細胞保護力。

醫生教4招健康吃花生

每天吃約25g連皮的烤焗花生，就可能讓細胞年輕及健康一點。張家銘指大家不需要大費周章改變飲食結構，更教大家4招簡單吃法：

早餐的燕麥粥或乳酪中，加入一小撮花生 下午肚餓時可當小零食 灑在沙律、飯盒、湯上增加口感 選擇「無調味、非油炸、連皮」的版本，效果最好

消委會：花生益心血管健康 惟勿進食太多

消委會資料顯示，大部分花生和堅果樣本均是「高脂」食品，有些人聽到「高脂」，或會認為等於肥胖或不健康，避免食用。但許多研究已經證明了堅果的健康益處，尤其是心血管健康。根據流行病學研究，無論男女老少，吃堅果都對健康有幫助。每人每日食用多少花生和堅果應該取決於他們的整體飲食、能量需求和活動量。美國心臟協會建議：

成年人每週吃大約4份無添加鹽和油的堅果。1份堅果大約是一小把（約30g）的堅果或2湯匙堅果醬（無添加油、鹽、糖）。

應以堅果取代不健康的零食、高度加工食品和紅肉，並減少飲食中烹調用油，以降低飽和脂肪、反式脂肪和整體脂肪的攝入量，從而保護心臟健康，以及避免不必要的體重增加。

但須注意進食太多花生和堅果容易攝入過多能量，導致肥胖；進食太多添加了糖或鹽的花生和堅果，更有機會引發其他健康問題。

消費者應選擇無添加油、鹽、糖的堅果，以防止攝入過多的糖、鹽和油；亦應注意食用堅果的份量，避免過量食用，並且於食用後調節當天飲食，減少從其他食物中攝取脂肪，避免導致體重增加。

未必適合食用花生和堅果人士

消委會指，有部分人士未必適合食用花生和堅果：

對花生和堅果過敏的人士，即使食用少量，仍可在短時間內出現嚴重的過敏反應。

吞嚥困難或咀嚼困難的人士或需避免食用，以防止出現窒息風險。

需要限鉀的慢性腎病患者或需要限制食用堅果，因為大多數堅果（花生除外）都含有豐富的鉀質。堅果總體上對健康有益，腎病患者沒有必要完全避免進食堅果，但最好諮詢註冊營養師，了解適合其健康狀況的飲食建議。

嬰幼兒的氣管和食道比較狹窄，而且未能完全咬碎花生和堅果，食用原粒或片狀的花生或堅果可能會引致窒息風險。堅果可以糊狀的形式引入。

延伸閱讀：素食者必吃！8款花生堅果蛋白質大比拼 這種吃數粒=1隻雞蛋

資料來源：遺傳優生科醫生張家銘、News Medical、消委會

---

相關文章：

吃腰果杏仁會熱氣生痱滋？常吃6種堅果易發炎 醫生推介2大超級堅果

開心果降血糖？核桃降膽固醇？解構8種堅果功效 減肥防中風吃這款

哈佛研究揭1類蛋白質可延壽 老化速度減46% 雞蛋不上榜？

吃豆腐比吃雞蛋好？吃花生可防中風降死亡率！推介6大高蛋白質食物通血管防三高