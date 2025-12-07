長期忍尿不止傷膀胱 醫生揭10大恐怖後果 恐終生洗腎可致死

【忍尿風險】都市人工作繁忙，或多或少都有忍尿習慣。然而，有醫生提醒，長期忍尿其實十分傷身，當中不但會導致高血壓，增加中風及心肌梗塞風險，嚴重者甚至會令膀胱破裂、腎衰竭，恐需終生洗腎！

長期忍尿不止傷膀胱 醫生揭10大恐怖後果

腎臟科醫生洪永祥在YouTube頻道影片指，正常人膀胱容量約有350-400毫升間，當中女生膀胱容量一般比男生較大，容量可達400毫升，男生的容量最多可能約350毫升。一旦膀胱超過尿液儲存量，身體就會產生排尿感，通常200毫升就有尿意，基本上尿液儲存超過400毫升就被定義是「忍尿」，假如每次都只排出200毫升以下，就是「尿頻」。

洪醫生指，長期忍尿會讓膀胱長期處於極度膨脹的狀態，令膀胱缺氧、血液循環變差、尿液逆流、神經功能失調，以下為長期忍尿常見的身體傷害：

長期忍尿如何傷身？

長期忍尿對身體的10大傷害

1. 下腹痛與腰痛

身髒處於緊繃的忍尿狀態時，腹壁、腰部、骨盆底肌肉等肌肉會不停收縮，長期會導致筋膜或肌膜發炎，繼而產生下腹痛或腰痛的症狀。

2. 尿道狹窄與排尿困難

小便時需要逼尿肌與尿道括約肌協調運作，但長期忍尿會影響兩者協調能力，最終導致尿道狹窄，身體想要排尿也排不出。而排尿困難引起膀胱輸尿管逆流、輸尿管水腫、腎臟水腫等情況，如病情嚴重需要靠手術治療。

3. 慢性前列腺炎

忍尿會增加前列腺的壓力和壓迫，導致前列腺腫脹充血也會導致細菌進入前列腺，有機會導致導致慢性前列腺炎的發生，這是非常痛苦及影響生活作息的病情。

患上慢性前列腺炎後，身體會出現畏冷發燒、下背痛、會陰部、睪丸、陰莖疼痛等症狀，而且小便時無法一次排乾，並會出現尿頻、排尿、排便和射精時會疼痛等問題。

4. 泌尿道結石與血尿

忍尿會導致尿液過度濃縮，產生結晶體。如忍尿情況持續，結晶體會一直增大，最終形成泌尿道或腎臟結石，導致出現血尿。後腰、下腹等部位這時會出現痠痛、絞痛、割痛等劇痛症狀。如結石過大，更可能導致腎臟與輸尿管水腫與急性腎損傷。

5. 尿頻、急尿與尿失禁

忍尿可能會導致膀胱過度充盈，膀胱容量增加，膀胱壁肌肉過度伸展，神經功能條失調，進而導致肌肉疲勞，因此會出現尿頻、急尿或是只要大笑或是爬樓梯都會漏尿的尿失禁。

6. 泌尿道感染

忍尿會使尿液長期在膀胱中滯留，超過6小時後會變成濃縮狀態，易引起細菌繁殖，增加尿道感染的風險。當中女性因尿道較短，更容易感染。嚴重者甚至引起急性腎盂腎炎、腎膿瘍甚至敗血症等。而反覆泌尿道感染亦可能導致抗生素失效，相當危險。

7. 突發性血壓升高

忍尿會導致膀胱腫漲，刺激交感神經系統，使血管收縮，血壓升高。突發性高血壓會導致急性腦血管與心血管梗塞等危及生命的危症，換言之忍尿會增加出現中風與心肌梗塞等心腦血管病的風險，有機會致死。

8. 慢性腎衰竭

忍尿可能導致腎臟功能受損，進而導致腎臟腎衰竭和尿毒症。研究顯示，忍尿時間過長會導致腎臟血流量減少，進而損害腎絲球的過濾功能，長期忍尿的人腎臟功能較差。時間一久就造成腎臟萎縮，必須終身洗腎。

9. 膀胱憩室

忍尿可能導致膀胱壁肌肉虛弱，或需用力收縮膀胱排尿，膀胱壁肌肉長此下去會出現不均勻增厚，排尿時又因尿路阻塞，尿液即往較薄的膀胱壁亂竄，結果往外凸出，形成大小不一的膀胱憩室。

當中，有患者甚至出現多達2、30個膀胱憩室，因積尿排不乾淨，有可能引發慢性尿道感染，甚至產生膀胱結石或癌症。研究顯示，膀胱憩室的出現可能與忍尿有關，忍尿時間越長，膀胱憩室的發生率越高。

10. 膀胱破裂

忍尿時間過長或忍尿時進行劇烈活動，都可能導致膀胱破裂，這是一種嚴重的併發症，可能導致腹腔內感染、失血性休克等。研究顯示，膀胱破裂是忍尿併發症中最嚴重的一種，需要及時就醫進行手術治療。

膀胱破裂亦多發生於植物人或長期臥床的老人，由於無法主動表達不適，若膀胱過度膨脹，可能導致破裂。

資料來源：腎臟科醫師洪永祥

