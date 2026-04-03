北上注意︱廣州「5.1」早茶新規 現製點心須24小時內食用

飲早茶，食點心，是廣東人傳統文化。廣州近日公布將在5月實施早茶新規定保障消費者權益，包括列明茶位收費、傳統現製點心要在24小時內食用等。

要明碼實價標明收茶位費

據內媒報道，廣東省第十四屆人民代表大會常務委員會3月26日批準《廣州早茶傳承保護規定》（規定），現予公布，自2026年5月1日起施行。



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《規定》要求，業要在在菜單上或者以其他顯著方式，向消費者明示早茶食品以傳統方式現場制作或者非傳統方式制作。銷售以傳統方式現場制作和非傳統方式制作的同一種早茶食品，可以實行不同價格。

其中，以傳統方式現場制作的早茶食品，從食品制成到提供食用時間不超過24小時；因傳統技藝制作需要超過24小時的，由市餐飲相關行業協會等予以明确。



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新規下，酒樓也如收取茶位費，需要明碼標價，並應提供紅茶、綠茶、烏龍茶等多款選擇。

廣州市人大常委會法工委負責人表示，手工現做現售、不鮮不食是廣州傳統早茶「非物質文化遺產特征」的重要表現，也是區分傳統現場制作和非傳統制作的核心界限。