預製菜「國標」保質期最長1年 衛健委：非中央廚房製作 禁用防腐劑

對於何謂預製菜，近年在內地引起廣泛爭議，去年的「西貝事件」更引發全民討論。國家衛健委昨日就預製菜定義及國家標準進行公眾諮詢，提出預製菜不包括中央廚房製作的菜餚、不得添加防腐劑、保質期不應超過一年。相關官員強調，提出預製菜一年的最長保質期限，是「兼顧了公眾訴求和企業生產經營的現實需要」。相關部門同日發布公告，要求餐飲業界自主明示菜品加工製作方式。

國家衛健委昨日發布《食品安全國家標準預製菜》（意見稿），明確預製菜是以一種或多種食用農產品及其製品為原料，使用或不使用調味料等輔料，不添加防腐劑，經工業化預加工製成，配以或不配以調味料包，加熱或熟製後方可食用的預包裝菜餚產品。

不包括主食類或淨菜類食品

意見稿要求，預製菜不包括「主食類食品、淨菜類食品、即食食品和中央廚房製作的菜餚」，而且應盡量縮短預製菜的產品保質期，最長不應超過12個月。

意見稿也要求，預製菜不得使用防腐劑，以及盡可能減少食品添加劑的使用。

去年9月，連鎖餐廳西貝與網紅羅永浩就預製菜問題發生爭執，引發公眾關於預製菜標準的討論，以及餐廳應否明示使用預製菜。

在上述意見稿發布的同一天，國務院食安辦、市場監管總局、商務部聯合起草推廣餐飲環節「自主明示」的意見稿，鼓勵餐飲服務提供者根據自身經營實際，自主明示菜品加工製作方式。若使用預製菜、中央廚房成品或半成品、預包裝食品的，須通過菜單或點餐小程序標注、企業官網或公眾號介紹、門店顯著位置展示、應消費者詢問後回應等，向公眾明示。

制訂標準回應社會輿論關切

對於預製菜的保質限期為12個月，新華社引述國家食品安全風險評估中心標準二室主任王君表示，當局在對200多間企業、逾千款市售預製菜產品的預加工方式、貯存方式等參數進行調查分析的基礎上，統籌考慮公眾期待、營養品質、風味口感和產業發展等因素，要求企業盡量縮短產品保質期，12個月期限兼顧了公眾訴求和企業生產經營的現實需要。

中新社引述中國農業科學院都市農業研究所所長張德權認為，標準合理界定了預製菜的定義與管理範疇，進一步明確「甚麼是預製菜」，增強了標準的科學性與可操作性。同時，標準的制訂回應了當下社會輿論關切，引導公眾正確認識預製菜。