廣東茶位費常爆爭議 市監局擬規定點餐前明示
更新時間：12:30 2025-12-14 HKT
廣東人飲茶被收茶位費及「加一」習以為常，但對許多外省人而言卻是消費陷阱，常生爭拗。廣東官方正就茶位費、服務費作公眾諮詢，打算規定日後要收取上述費用，須要提前明確告知。
菜式需加註主要食材
廣東市場監督管理局近日就《廣東省商品零售行業「誠信價格」行為指引（徵求意見稿）》、《廣東省餐飲行業「誠信價格」行為指引（徵求意見稿）》、《廣東省住宿業「誠信價格」行為指引（徵求意見稿）》公開向社會徵求意見。
三份文件中，涉及近年常起爭議的茶位費的《廣東省餐飲行業「誠信價格」行為指引（徵求意見稿）》最受關注。文件明確要求，若收取服務費、茶位費等附加費用，需在消費者點餐前明確告知並公示收費標準。
商品說明方面，文件指經營者不僅應標明菜品名稱和價格，還需標示主要食材。如一道「火山下雪」，不只寫菜名，要注明主要食材為「番茄」。
文件還提到，因食材規格、產地、等級等特徵不同而實行不同價格的，經營者應當針對不同的價格分別標示，以示區別。進口食材需標註產地。
點菜前先上平台看看是否有套餐，這是當下常見的消費方式。不過，有消費者吐槽，曾遇到團購套餐比單點價格更高的「套路」。而針對套餐價格，文件規定，套餐優惠需列明包含的菜品及單價（套餐價格應等於或低於相應各菜品價格之和），套餐價還要明確包含的菜品及分量。
