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英超│卡域克領曼聯贏9場 比艾摩廉多1場 馬古尼一針見血：艾摩廉成日輸五五波﹗

足球世界
更新時間：11:58 2026-04-28 HKT
發佈時間：11:58 2026-04-28 HKT

曼聯周一英超主場2:1擊敗賓福特，看守主教練卡域克(Michael Carrick)收錄上任後第9場英超勝仗，剛好比前任魯賓艾摩廉(Ruben Amorim)多1場，但少踢了7場，領軍成績好得多。紅魔中堅哈利馬古尼(Harry Maguire)分析後指，在艾摩廉麾下球隊經常於「五五波」的比賽落敗，現在就經常取勝，並在兩邊禁區都做得好。

卡域克13場9勝 艾摩廉20輪8勝

連同今仗擊敗賓福特，卡域克接手曼聯後帶隊踢了13場英超，贏出其中9場，取勝次數比前任魯賓艾摩廉多1場，後者率隊踢20場取得8勝，卡帥少7場勝仗更多。而從積分效率來看，卡域克今季英超場均積分達到2.23分；艾摩廉只有1.55分，進步幅度非常明顯。

馬古尼：換帥前五五波成日輸

對此，中堅哈利馬古尼指關鍵在於一些「五五波」的比賽：「我們換帥後似乎總能取分，我認為於艾摩廉執教時，球隊經常於『五五波』中失利。現在情況相反，我們在兩邊禁區都做得更好，更好地保護自己的禁區，並在對方禁區把握到機會。」這名33歲中堅續指作為團隊配合時間越長，就會變得更好。

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