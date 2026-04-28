英超｜曼聯2：1賓福特 離來季重返歐聯又近一步

英超今晨獨腳戲，曼聯主場以2：1擊敗賓福特。「紅魔」賽後續排第3名，距離鎖定下季歐洲賽資格只差兩分，並距離來季重返歐聯又近一步。

卡斯米路頭槌開紀錄

今場兩軍都有不少入球黃金機會，曼聯甫開賽2分鐘便有明奈於中路連過幾關突破，最終橫傳予阿密特迪亞路射空門，但他起腳省中敵軍守將腳尾斜出。8分鐘曼聯角球攻勢，哈利馬古尼的頭槌被賓福特門將基利靴於白界線前撲出。11分鐘曼聯另一次角球攻勢，今次馬古尼頭槌二傳，卡斯米路於門前接應，為曼聯頂成1：0。

卡斯米路為曼聯開紀錄。美聯社

賓福特今場有多次攻門機會，但最終以1：2不敵曼聯。美聯社

曼聯距離來季重返歐聯又近一步。美聯社

之後是賓福特的攻勢，丹斯加特於左路推大位後傳球予米高卡約迪，後者單刀起腳被出迎封位的拉文斯擋出。35分鐘，伊戈泰亞高有單刀機會被沒有第一時間起腳，猶豫一扣之下，被回防的希雲攝位，未能完成射門。39分鐘，丹斯加特左路傳中，伊找泰亞高與希雲爭位下攻門，但拉文斯反應夠快擋走皮球。

施斯高奠勝

曼聯在賓福特圍攻下，有兩次具威脅的反擊。41分鐘，迪亞路於左路接應般奴費南迪斯的直線，將皮球送入網，但他越位在先「食詐糊」。43分鐘，差不多的快速反擊，今次B費將皮球傳予施斯高，在冷靜呃過一名後防守衛後射近柱入網。曼聯半場領先2：0。

丹高奧達拉攻門中柱

下半場賓福特有黃金機會，來自71分鐘左路角球，丹高奧達拉無人看管下近門起腳中柱。87分鐘賓福特終於射破拉文斯大門，馬菲亞斯贊臣遠射擦內柱彈入，為客軍扳回一城。但曼聯最終保住2：1的勝局，賽後以17場10和7負得61分鐘，續排第3位，距離來季重返歐聯又近一步。