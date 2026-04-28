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英超│曼聯贏波確定重返歐戰 歐聯席位接近到手 卡域克：我想要更高排名﹗

足球世界
更新時間：11:08 2026-04-28 HKT
發佈時間：11:08 2026-04-28 HKT

周一英超獨腳戲，曼聯主場2:1擊敗賓福特，完成34輪後累積61分，比第8位的車路士多13分，在聯賽頭7名可以參加來季歐洲賽下，確定時隔一季重返歐戰賽場。而他們在餘下4輪多取2分，就進一步獲得歐聯資格，完成本季最大任務，但看守主教練卡域克矢言不可為此過度慶祝，曼聯應該要向更高排名發起挑戰。

至少排第7位 確定重返歐洲賽場

憑中場卡斯米路和鋒將班捷文施斯高各入一球，曼聯2:1贏賓福特，在前輪英超地頭不敵列斯聯後迅速反彈，連續2輪取勝鞏固積分榜第3位。今季英超因歐戰積分系數榜肯定排頭2位，額外獲得一個歐聯席位，頭5位將參加來季歐聯，而第6及第7名分別踢歐霸和歐協聯，紅魔贏波後累積61分，比第8位的車路士多13分，在尚餘4輪下至少取得第7名，確定重返歐洲賽場。

差2分取歐聯席位 卡域克更要更高排名

他們比第6位的白禮頓就多11分，多取2分就肯定獲歐聯門劵，完成今季最大目標。然而看守教練卡域克指就算取得歐聯席位亦不應大肆慶祝：「這兩輪聯賽意義重大，這是一個艱難的聯賽，贏波不容易。然而就算取得歐聯席位也好，也不應過度慶祝。我們希望在聯賽中排名更高，向更高名次挑戰，爭取更多積分。」卡帥續指目前的確處於有利的位置，但前面還有更多工作要做，球隊要繼續進步。

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