英超｜卡域克半場轉陣三中堅 「單純的戰術決定」

曼聯主場迎戰賓福特全取3分，但過程驚險。客軍上半場多次攻門機會未能把握，卡域克因應形勢下半場轉陣三中堅，他賽後談及這個變陣：「有某些空間需要更好地覆蓋，這是單純的戰術決定。」

卡斯米路為曼聯開紀錄。法新社

賓福特有多次攻門機會。法新社

上半場局面開放，卡域克半場轉陣三中堅。法新社

上半場戰局開放，兩軍形成對攻。曼聯憑卡斯米路的頭槌打開紀錄，並在上半場一次反擊由施斯高破門領先2：0；賓福特下半場扳回一城，但曼聯保住2：1勝局。卡域克因應上半場的對攻局，下半場轉打三中堅陣式，雖令曼聯的攻勢減弱，但同時令賓福特的攻勢減少。

「某些空間需要更好地覆蓋」

卡域克賽後談及戰局：「這場戰局頗為開放，我們開局踢得非常出色，但也要讚賞對手，他們擁有多元化的進攻威脅。我們下半場有所調整，整體保持了不錯的控制，我認為球員的鬥志和拼勁非常出色。」

對於轉陣，卡域克表示：「我們本來已經準備轉陣，之後入了第2球。有某些空間需要更好地覆蓋，這是單純的戰術決定。以我們上半場的處境，我們希望穩住局面、控制賽事。球員們處理得非常好，要在這個聯賽取得成績並不容易。」