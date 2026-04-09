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歐聯│數據揭史洛特帶利物浦越帶越差 前紅軍名將狠批：今季改到不倫不類﹗

足球世界
更新時間：13:37 2026-04-09 HKT
發佈時間：13:37 2026-04-09 HKT

周二歐聯8強首回合，利物浦在毫無還擊之力下作客0:2不敵巴黎聖日耳門。紅軍上屆亦曾在歐聯淘汰階段面對PSG，客場一戰順利贏波，統計數據亦比今場好，揭示史洛特領軍越帶越差，前利物浦翼鋒賓納（Jermaine Pennant）直斥史帥上季靠食高普水尾而贏得英超錦標，今屆他自己打造球隊，變得不倫不類，並非紅軍應有的面貌。

對比上季作客PSG 今場數據極差

史洛特今場作客巴黎突然改踢5後衛陣式，結果全場捱打輸0:2。上季他們於歐聯16強同樣遇上PSG，首回合作客贏1:0，次回合贏形勢而輸波，法定時間和加時輸0:1，最終互射12碼落敗而淘汰出局。從數據來解構這兩場客場比賽，今仗紅軍僅得26%控球率，3次射門2次被封堵，1次偏離目標，沒有中目標攻門，預期入球值只有0.17，是史洛特麾下105場各賽事最差；上季一仗同樣捱打，30%控球率，2次射門較今場少，但1次中目標攻門就轉化入球，預期入球值有0.27，比今仗多。對比之下，紅軍今仗的統計數據較上季差，賽果亦相反。

賓納批史洛特將紅軍改到不倫不類

兩場比賽反映到史洛特領軍情況，上季他沿用高普的風格和高強度壓逼性踢法，就算部份賽事形勢較差，但仍能贏波，今季球隊在他全面改造下，強度大減而後防組織鬆散，往往被對手懲罰。賓納狠批：「我是一位真心熱愛利物浦，每場比賽都會收看的人，史洛特上季靠高普打造的利物浦風格和球隊基因，拿下了英超冠軍。但現在這支利物浦，已經認不出來了。從陣型、用人，到逼搶缺失、時常無強度可言，這對利物浦達不到最基本要求。」

加歷查指紅軍令人擔心

賓納更指高普離開時，沒有把利物浦留到如今這樣的絕境，史特特花了球隊5億鎊引援，但帶到利物浦變成這樣，變得無語了。另一紅軍名將加歷查指今場見到利物浦與PSG的差距如此巨大，真的令人擔心，亦會想為何球會會淪落到如此地步。

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