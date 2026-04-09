歐聯│利物浦變陣首踢5後衛陣式慘敗 史洛特拒認錯：「隊隊作客PSG都捱打啦﹗」

周三歐聯8強首回合，利物浦作客巴黎聖日耳門(PSG)變陣，主教練史洛特轉踢之前從未採用過的5後衛陣式，球隊接戰後無可適從，踢得非常被動，全場沒有中目標攻門，並僅得26%控球率，最終在全場捱打下輸0:2。然而史洛特賽後拒認錯，指之前所有球隊來到PSG主場，怎樣排陣都阻止不了他們的進攻，還死撐下周次回合會有截然不同的演出。

轉踢5後衛陣式受壓 全場0中目標攻門

史洛特去年入主利物浦後慣常踢「4231」陣式，間中轉踢「433」，今場造訪巴黎首次變陣「532」陣式，針對性應付聖日耳門擅於利用球場闊度拉扯對方的踢法，可是效果不彰。他們全場捱打僅得26%控球率，3次射門2次被封阻，只得一次未能未命中目標的攻門，角球亦只有1次。反觀主隊創造到18次攻門，6次命中目標，預期入球值(xG)達到2.2球，最終由翼鋒迪斯亞杜伊和基華拉斯基利亞把握到其中2次機會，贏2:0。

史洛特指任何一隊到訪PSG都壓打

賽後各界將矛頭指向變陣出錯的史洛特，但他拒認錯，指出他們只是其中一支作客PSG被壓制的球隊：「大家見過那支球隊來到這裡，使用那一種戰術能夠阻止聖日耳門持續控球和創造一次又一次的機會嗎？我看過很多比賽，幾乎所有比賽一樣，就如像今場般，被他們完全壓制。PSG在這裡可以壓制所有對手。」史帥之後再解釋PSG有很多能夠組織和持球突破的球員，包括左右閘，他安排了左閘米路斯卻基斯上前盯防夏基美，令原本是3中場、4後衛陣式，變成大家認為的5後衛，他再補充次回合要逆轉，不會再這樣排陣。

有信心下周逆轉晉級

這名荷蘭籍教頭還死撐下周會逆轉晉級：「我堅信我們能夠在一周內展示不同的面貌。一周後我們踢出的比賽，會和上季主場比賽的水平非常接近。下場我們會用非常激進的壓逼方式，這需要球迷的支持，我相信熱烈的現場氣氛會帶來額外的動力。」