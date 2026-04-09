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歐聯│PSG成英超剋星連贏3場 「Big6」贏過5隊 陣中有位英超殺手

足球世界
更新時間：12:34 2026-04-09 HKT
發佈時間：12:34 2026-04-09 HKT

巴黎聖日耳門(PSG)延續英超剋星本色，周二歐聯8強首回合主場2:0輕取利物浦，近兩季第9次擊敗英超隊，包括贏過「Big6」豪門中其中6隊。而今仗為PSG攻入第2球的翼鋒基華拉斯基利亞(Khvicha Kvaratskhelia)，今季歐聯5次與英超隊交手都有入球或助攻，成為英超殺手。

PSG近兩季對英超隊贏過9場

上圈聖日耳門雙殺車路士晉級，今場對利物浦又派2蛋，加上聯賽階段鬥熱刺和紐卡素收錄1勝1和，本屆歐聯5次對英超隊錄得4勝1和的佳績。而他們於季前的歐洲超級盃同樣鬥過熱刺，法定時間和2:2，互射12碼贏4:3，成功捧盃。而上屆他們於各項正式比賽對英超隊的成績為5勝4負，兩季以來合計15場取得9勝2和4負的佳績，手下敗仗包括紅軍、藍獅、熱刺、阿仙奴、曼城、阿士東維拉，除曼聯外贏過「Big6」中其餘5隊，證明英超剋星的本色。

PSG今場輕取利物浦。路透社
PSG今場輕取利物浦。路透社
PSG今場輕取利物浦。路透社
PSG今場輕取利物浦。路透社
PSG近兩季已9次擊敗英超隊。路透社
PSG近兩季已9次擊敗英超隊。路透社

基華拉斯基利亞對英超隊特別殲神

而今仗為PSG攻入第2球的基華拉斯基利亞，本季歐聯與英超隊交手的5場比賽中，每場都有入球或助攻，合共收錄4入球3助攻，獲教練安歷基大讚：「他雖然年輕，但經驗豐富。」他還指在歐洲最重要的賽事中，球員們和整支球隊都更有動力，心態亦不同，特別是面對像利物浦這樣強大的球隊，解釋了他們為何對英超隊總是取得佳績。

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