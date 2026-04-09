歐聯｜利物浦作客0：2巴黎聖日耳門 全場零中龍吞今季第16敗

利物浦今晨於歐聯8強首回合作客衛冕的巴黎聖日耳門（PSG），最終以0：2敗陣。「紅軍」今場攻門零中龍，錄得今季各項賽事的第16場敗仗。

利物浦今仗由馬馬達舒維利頂替受傷的艾利臣把關，開賽僅11分鐘便失守。PSG的迪斯亞杜伊禁區內施射，皮球省中利物浦守將彈高，笠死馬馬達舒維利。馬馬達舒維利隨後表現神勇，包括救出格魯吉亞隊友基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）的勁射及杜伊的單刀，讓利物浦在上半場只落後0：1。

基華拉斯基利亞為PSG射成2：0。美聯社

PSG首回合以2：0擊敗利物浦。美聯社

利物浦今場攻門零中龍。美聯社

VAR改判 利物浦逃過一劫

換邊後，PSG持續施壓，基華拉斯基利亞於65分鐘接應祖奧尼維斯的直線，扭過門將後射成2：0。利物浦隨後險些再失一球，干拿迪於禁區內從後鏟球，PSG的薩伊艾美利倒地，球證原本判罰12碼，但在場邊翻乕VAR重播後推翻判決。

伊沙克復出

利物浦於79分鐘換入自12月起養傷的前鋒的艾歷山大伊沙克，仍無法改寫零中龍的尷尬數據。最終利物浦於首回合以0：2落敗，次回合將於下周二、在晏菲路球場上演。