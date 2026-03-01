英超│艾基迪基1入球2助攻 已成利物浦攻擊新核 前英格蘭中場：有力做「世一」前鋒

利物浦周六英超主場5:2大勝韋斯咸，前鋒艾基迪基(Hugo Ekitike)光芒四射，先開紀錄之餘，還交出2次助攻，今季聯賽已累積11球4助攻。這名23歲法國鋒將已取代持續低迷的穆罕默德沙拿(Mohammed Salah)，成為紅軍新攻擊核心，一代英格蘭中場夏格維斯大讚他技術全面，有力成為「世一」前鋒。

艾基迪基英超累積11球

艾基迪基今場對韋斯咸先開紀錄後，又妙傳予阿歷斯麥亞里士打和加普破網，以1入球2助攻帶領利物浦5:2大勝韋斯咸。連同今仗，此子本季英超25次上陣收錄11球4助攻，各賽事37場共有16球，是紅軍於聯賽和所有比賽的首席射手，並取代今季持續低迷的沙拿，成球隊的新攻勢核心。

夏格維斯：有力做「世一」前鋒

曾效力曼聯和拜仁慕尼黑的夏格維斯矢言，艾基迪基有力做「世一」前鋒：「他太出色了，完全有能力成為世界最佳前鋒之一。我知道英超有艾寧夏蘭特，但艾基迪基的技術風格更全面，而且他擁有所有頂級球員均具備的自信和信念。他做甚麼都顯得遊刃有餘，身材、技術、意識兼備。」

相關報導：英超│利物浦大勝沙拿表現繼續差 前紅軍翼鋒：佢已經過氣了﹗

相關報導：英超｜利物浦5：2韋斯咸 3次角球入波史洛特感欣慰

相關報導：體壇早報｜曼城、利物浦齊勝 卡尼入兩球助拜仁挫多蒙特 耶馬首次戴帽