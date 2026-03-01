英超│利物浦大勝沙拿表現繼續差 前紅軍翼鋒：佢已經過氣了﹗

利物浦在周日英超主場5:2大勝韋斯咸，但前鋒穆罕默德沙拿(Mohammed Salah)表現繼續低迷，沒有入球和助攻之餘，亦無過人及中目標攻門。前紅軍翼鋒馬克肯尼迪(Mark Kennedy)指沙拿已是過氣球星，經常失去控球權令球隊陷入險境。

沙拿連續10場英超無入球

5次攻破韋斯咸大門，但穆罕默德沙拿一球都沒有參與，踢足90分鐘只有46次觸球，27次傳送但沒有威脅傳球，3次起腳均未能命中目標，同時亦沒有過人，是球隊前場攻擊球員中表現最差一人。這名33歲埃及鋒將狀態低迷，近10次英超披甲罰粒無收，僅有4次助攻，全季聯賽20次出場只有4入球6助攻，與上季38輪英超收錄29球18助攻的效率相差極遠。

頻繁失控球權成過氣球星

曾踢過紅軍和曼城的馬克肯尼迪直指沙拿已是過氣球星：「我認為沙拿保護皮球的能力非常差，頻繁失去控球權。我不想引發爭議，事實上我是利物浦球迷，亦是沙拿的死患，他曾經很了不起，但已在已經是一名過氣球員了。」肯尼迪續指上季沙拿的數據的確是現象級，但他今季下幅下滑，還要保持以前的踢法，相信很多球迷都不喜歡他的踢法。

