歐霸+歐協聯│諾定咸森林、水晶宮齊過關 歐戰9支英超隊全部入16強

周四歐霸和歐協聯分途上演淘汰圈附加賽次回合賽事，兩支英超隊均過關，諾定咸森林雖然在主場以1:2不敵費倫巴治，但合計贏4:2入歐霸16強；水晶宮地頭2:0贏辛連斯基，總比數勝3:1，躋身歐協聯16強。兩隊闖過附加賽，意味今季參加歐洲賽的9支英超球隊，全部入到16強，展現英超盛世。

森林、水晶宮齊過關

首回合作客土耳其贏3:0的諾定咸森林，今場輪換讓部份主力先任後備，在實力驟減下主場輸1:2，但總比數仍然贏4:2，晉級歐霸16強。而水晶宮強陣鬥波斯尼亞球隊辛連斯基，由中堅麥辛斯拿確斯和鋒將古斯辛特各入一球，主場贏2:0，兩回合計以3:1過關，闖入歐協聯16強。

歐戰9支英超隊全部入16強

兩隊晉級，進一步展現英超盛世，9支參加今季歐洲賽的英超隊全部躋身16強。歐聯有阿仙奴、利物浦、熱刺、曼城、車路士和紐卡素；歐霸就有阿士東維拉及森林；歐協聯則有水晶宮。

