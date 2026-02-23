英超│伊斯梅開二度又做熱刺殺手 近5次交手累積8球1助攻 「我都解釋唔到﹗」

周日英超尾場北倫敦打吡，阿仙奴憑鋒將伊比爾治伊斯(Eberechi Eze)和射手約基利斯(Viktor Gyokeres)分別梅開二度，作客4:1大勝熱刺。伊斯首循環對熱刺時大演帽子戲法，加上之前3次為水晶宮對後者都有入球或助攻，過去5次鬥熱刺共有8入球1助攻，成為拔「刺」專家，他賽後笑言自己都解釋不到為何總是對熱刺特別起勁。

伊斯近5次對熱刺錄8球1助攻

伊比爾治伊斯今場上下半場各入一球，帶領阿仙奴作客4:1輕取熱刺。而槍手首循環亦以同樣比數取勝，伊斯該仗的表現更出色，收錄職業生涯首個帽子戲法，成為比賽主角。而此子之前效力水晶宮時，對熱刺亦特別厲害，24至25球季帶隊雙殺，首循環交出致勝助攻贏1:0；次循環則包辦2個入球領軍勝2:0。23至24球季英超次循環，他亦攻入一球率隊贏3:1，合計近5次對熱刺錄得8入球1助攻，所屬的球隊更取得全勝佳績。

伊斯：總是令自己出現在威脅位置﹗

27歲的伊斯已被封為拔「刺」專家，他笑言自己都解釋不到：「(為何專門對熱刺入波？)我都解釋不到。我每場比賽都想入球，剛巧對熱刺時的入球特別多，是一種感覺而已。」他同時指自己一直努力走位，爭取出現在那些能制造威脅的位置上，做好準備，尋找空檔，「要跑到那些位置並不容易，幸好今場一切都很順利，也得到了回報。」

相關報導：英超｜梅安尼入球被吹走惹爭議 杜陀暗示加比爾「插水」

相關報導：英超｜伊斯、約基利斯各入兩球 阿仙奴挫熱刺 領先曼城5分

相關報導：體壇早報｜阿仙奴挫熱刺 加比爾倒地惹爭議 利物浦97分鐘絕殺森林 巴塞重返西甲榜首