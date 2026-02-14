足球│曼聯三將明奈、勞基梳爾、哈利馬古尼 有望重返英格蘭代表隊

曼聯最近回勇在過去9輪英超不敗，陣中3位英格蘭球員哈利馬古尼(Harry Maguire)、勞基梳爾(Luke Shaw)和明奈(Kobbie Mainoo)亦重生，踢出近2年最高水準。消息指3人原本無望出戰今夏美加墨世界盃，但他們最近的表現已令英格蘭代表隊主帥杜曹重新考慮，下月國際賽期大有機會重返三獅大軍。

杜曹料下月重召3人

英格蘭在去年11月的世界盃外圍賽大軍名單中，沒有任何一位曼聯球員，當時紅魔表現平平，陣中的英格蘭兵只有左閘勞基梳爾得到出場時間，哈利馬古尼和明奈都不受重用，媒體當時預計三獅今夏出戰世界盃時，大有機會無曼聯戰將，是英軍參加國際大賽以來首次。

3人自2024年起未入選過英格蘭

然而曼聯最近的表現大有改善，馬古尼、明奈及梳爾都得到看守主帥卡域克重用，3人重新進入杜曹的視野。周二英超快車曼聯作客1:1賽和韋斯咸時，杜曹入場考核3人的表現，據悉他們已在這名德國籍教頭的世盃候選名單內，而3月下旬友賽烏拉圭及日本的友賽，3位曼聯戰將大有機會重返英軍。

3人已闊別三獅多時，馬古尼和明奈對上一次為英軍披甲是2024年9月；勞基梳爾就是24年夏天的歐洲國家盃。

