專欄 蘇哈仔│伊雲斯做死球教練 曼聯死球威力再提升

曼聯上周末擊敗熱刺，先開紀錄的入球來自一記創意罰球，看守主帥卡域克賽後第一時間讚賞兩位幕後功臣，分析師長谷川海太(Kaita Hasegawa)，以及助教兼死球教練伊雲斯(Jonny Evans)。紅魔能否在季尾取得來屆歐聯門卷，兩人隨時成為關鍵人物。

當魯賓艾摩廉和其教練團隊去月被辭退時，筆者曾擔心曼聯千辛萬苦才改善到的死球威力，可能瞬間打回原形，失去這個重要的入球手段。最後死球教練C費(卡路士費南迪斯)真的離開，但負責死球佈置和分析工作的長谷川海太繼續留下，球隊死球戰術的根基沒有動搖，之後換上擁有豐富英超經驗的伊雲斯做教練，威力更上一層樓。

對熱刺時的角球入球，明奈突然走前柱接應，回傳予大禁區頂，麥比奧莫地波射遠柱入網，整個戰術十分有創意。然而最重要是運用時機，記得首循環雙方交手時，曼聯補時靠馬菲斯迪歷特角球頭槌破網絕平，今次這個角球的人腳站位與當時非常相似，熱刺以為紅魔會像首循環般靠單擋、拉扯，目標是傳予遠柱的哈利馬古利接應，豈料他們開地波，更重要熱刺踢少一人，禁區頂無人看管令入球更容易。

這就是伊雲斯憑其自身經驗，386場英超比賽的履歷，臨場決定採用，而且一擊即中。長谷川海太和伊雲斯證明，角球戰術唔一定要阻門將先有威力，有創意就得。蘇偉業