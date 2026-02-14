英超│曼聯卡域克當選1月份最佳領隊 一原因魔迷高呼「完了」﹗

英超賽會周五公布，曼聯看守主教練卡域克憑領軍擊敗曼城和阿仙奴的成績，當選2026年1月份英超最佳主帥。然而今季英超月份最佳教練獎項猶如魔咒，10月及11月得主魯賓艾摩廉和馬列斯卡已經下台，其餘得主在當選後球隊成績下滑，難怪魔迷都高呼「完了」﹗

卡域克1月領曼聯連贏曼城、阿仙奴

卡域克去月中接手曼聯，上任後於1月帶隊踢了2場英超，先主場2:0擊敗曼城，繼而作客3:2挫領頭羊阿仙奴，贏得外界一致掌聲。這名44歲少帥周五當選1月份英超最佳主帥，力壓車路士主教練羅仙尼亞、般尼茅夫教頭伊拉奧拿，以及已離任的諾定咸森林教練戴治成為月份最佳。

卡域克當選1月份英超最佳主帥。英超賽會X圖片

卡域克力克羅仙尼亞等人當選。曼聯X圖片

月份最佳教頭魔咒 艾摩廉、馬列斯卡已下台

然而英超月份最佳教頭向來是魔咒，今季情況更嚴重，10月份前紅魔教頭魯賓艾摩廉獲獎後，球隊成績急轉直下，最終於去月初被辭退；11月得主車路士的馬列斯卡，亦因成績差和與高層關係緊張而下台。其餘8月份得主利物浦史洛特、9月份的水晶宮主帥加斯拿、12月份得主阿士東維拉教頭艾馬利，都在當選後不久成績大幅下滑，沒有一人可以倖免。

球迷：卡域克轉正無望﹗

難怪曼聯球迷得知卡域克當選後，不約而同在社交媒體高呼「完了」，有人直言：「原本卡域克有機會轉正，而家肯定無機會了﹗」

紅魔球迷擔心英超月份最佳主帥魔咒，在卡域克身上應驗。法新社

有魔迷指卡域克轉正的希望落空。法新社

