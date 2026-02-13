英超│曼聯近6輪豪取14分成績最好 一隊同樣取得4勝2和不敗

第26輪英超於周四全部完成，榜首阿仙奴作客僅1:1賽和賓福特，近6輪聯賽只有2勝3和1負，期內15分只取9分，是過去6場得分第7多的球隊。而期間取得最多分數的隊伍，就是同得4勝2和共得14分的曼聯和般尼茅夫，前者得失球差更好是近6輪表現最好的球隊。

曼聯近6輪收錄4勝2和

曼聯在過去6輪英超，分別擊敗曼城、阿仙奴、富咸和熱刺，並賽和韋斯咸及般尼，4勝2和收錄14分，期間入13球失7球，得失球差為正6球。而般尼茅夫同期亦有4勝2和，但他們期內入12球失7球，得失球差為正5球，紅魔就成為近6輪英超成績最好的球隊，般尼茅夫居次。

阿仙奴過去6場已失6分

而近6輪成績第3好的球隊，是收錄4勝1和1負得13分的車路士；第4位是3勝2和1負得11分的曼城；韋斯咸及賓福特以10分排5、6位；榜首阿仙奴以2勝3和1負得9分排第7，同時代表他們在近6輪裡失掉6分。至於利物浦就錄得勝、和、負各2，以8分成為過去6場得分第9的球隊；現時排積分榜第10位的阿士東維拉，近6輪同樣得2勝2和2負，是期間得分第10多的球隊。

阿仙奴過去6輪共得9分。路透社

近6輪英超，阿仙奴已失了6分。路透社

