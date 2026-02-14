Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│傳哈利馬古尼願大幅減人工續約曼聯 拒絕其他球會報價專心等紅魔

足球世界
更新時間：09:50 2026-02-14 HKT
發佈時間：09:50 2026-02-14 HKT

英國媒體《TEAMTalk》周五報導，曼聯中堅哈利馬古尼(Harry Maguire)同意球會大幅減人工的要求，將會與球會續約，繼續留守球隊。知情人士指這名32歲英格蘭中堅一直拒絕其他球會的接洽，專心等待紅魔的報價，如今終於等到球會的新約。

拒絕其他球會邀請等曼聯

哈利馬古尼與曼聯的合約到季尾完結，他現時可以和英超以外的球會接洽，商討加盟事宜，據悉有多間意甲和英超球會都有意在今夏免費簽入他。英國媒體《TEAMTalk》透露，有不少海外球會已經與馬古尼的經理人接洽，但知情人士指他拒絕所有的邀請，希望先與曼聯方面確認，只有在球會明確表明不會與他續約後，才會考慮其他球會。

目前周薪19萬鎊 曼聯要求大幅減薪

而此子近期在看守主教練卡域克麾下重生，近5輪英超俱正選上陣，場均交出0.7次搶斷、0.4次攔截、3.3次爭頂，對抗成功率更高達70%，證明實力依舊。消息指紅魔有意與他續約，前提是要他在目前19萬鎊周薪的基礎上大幅減人工，據報他已經同意球會的要求，只要能留守球會，不介意薪金待遇。

傳有望重返英格蘭大軍

此外，有傳英格蘭代表隊教頭杜曹亦欣賞哈利馬古尼最近的狀態和表現，有意在新一期的國際賽期重召他，以考核他有否能力參加今夏的美加墨世界盃。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
消息：警起回劉家良和向華勝骨灰 綁匪仍然在逃
02:00
寶福山骨灰被盜．星島獨家丨警成功尋回劉家良向華勝被盜骨灰 「綁匪」連環爆竊 部分家屬收勒索要求
突發
7小時前
80年代港姐冠軍淨身出戶告別混亂生活 剖白與才子離婚內幕：關係好差 曾為女兒啞忍
80年代港姐冠軍淨身出戶告別混亂生活 剖白與才子離婚內幕：關係好差 曾為女兒啞忍
影視圈
5小時前
前TVB小花絕地反彈失敗？突宣布再度退隱 為一事嘆身心疲累： 真係力不從心
前TVB小花絕地反彈失敗？突宣布再度退隱 為一事嘆身心疲累： 真係力不從心
影視圈
18小時前
9歲抗癌小天使苦撐一年病逝 母曾剃髮陪伴化療 生前哭訴：我想離開了
9歲抗癌小天使苦撐一年病逝 母曾剃髮陪伴化療 生前哭訴：我想離開了
保健養生
2026-02-13 13:00 HKT
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
23小時前
旺角兆萬帝王水產3.31結業！嘆生意難做：上年度錄得嘅虧損史無前例 網紅店員小龍哥現身回應...
01:54
旺角兆萬帝王水產3.31結業！嘆生意難做：上年度錄得嘅虧損史無前例 網紅店員小龍哥現身回應...
飲食
2026-02-13 13:47 HKT
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-13 13:18 HKT
虎媽「望女成龍」22歲醫科生患大腸癌病逝 患癌後重新體驗人生 曾嘆：前所未有輕鬆
虎媽「望女成龍」22歲醫科生患大腸癌病逝 患癌後重新體驗人生 曾嘆：前所未有輕鬆
保健養生
2026-02-12 16:31 HKT
送公屋戶賀年禮物 房署大派利是封 款式居民有話事權？ 網民晒冷戰利品｜Juicy叮
送公屋戶賀年禮物 房署大派利是封 款式居民有話事權？ 網民晒冷戰利品｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
六合彩新春金多寶︱2億頭獎歷年最高 2.21攪珠 即睇5大幸運號碼
社會
18小時前