英超│傳哈利馬古尼願大幅減人工續約曼聯 拒絕其他球會報價專心等紅魔

英國媒體《TEAMTalk》周五報導，曼聯中堅哈利馬古尼(Harry Maguire)同意球會大幅減人工的要求，將會與球會續約，繼續留守球隊。知情人士指這名32歲英格蘭中堅一直拒絕其他球會的接洽，專心等待紅魔的報價，如今終於等到球會的新約。

拒絕其他球會邀請等曼聯

哈利馬古尼與曼聯的合約到季尾完結，他現時可以和英超以外的球會接洽，商討加盟事宜，據悉有多間意甲和英超球會都有意在今夏免費簽入他。英國媒體《TEAMTalk》透露，有不少海外球會已經與馬古尼的經理人接洽，但知情人士指他拒絕所有的邀請，希望先與曼聯方面確認，只有在球會明確表明不會與他續約後，才會考慮其他球會。

目前周薪19萬鎊 曼聯要求大幅減薪

而此子近期在看守主教練卡域克麾下重生，近5輪英超俱正選上陣，場均交出0.7次搶斷、0.4次攔截、3.3次爭頂，對抗成功率更高達70%，證明實力依舊。消息指紅魔有意與他續約，前提是要他在目前19萬鎊周薪的基礎上大幅減人工，據報他已經同意球會的要求，只要能留守球會，不介意薪金待遇。

傳有望重返英格蘭大軍

此外，有傳英格蘭代表隊教頭杜曹亦欣賞哈利馬古尼最近的狀態和表現，有意在新一期的國際賽期重召他，以考核他有否能力參加今夏的美加墨世界盃。