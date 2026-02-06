沙特聯│賓施馬希拉爾首秀即戴帽 網民：難怪C朗罷賽
更新時間：13:52 2026-02-06 HKT
周四沙特阿拉伯聯賽，剛從伊蒂哈德轉投希拉爾的法國前鋒賓施馬(Karim Benzema)，首次披甲就大演帽子戲法，還貢獻一記助攻，領軍作客6:0大勝艾科多。效力艾納斯的葡萄牙巨星C朗拿度(Cristiano Ronaldo，簡稱C朗，國內譯C羅)，最近因不滿沙特公共投資基金(PIF)「大細超」將更多資源給予對手而罷賽，導手線正是賓施馬投希拉爾，如今後者首秀即戴帽，難怪網民笑言C朗會罷賽。
賓施馬首秀3球、1助攻
賓施馬日前由伊蒂哈德轉投希拉爾，周四首次為新東家披甲，只用了64分鐘就3次右腳建功，輕鬆戴帽。他在70分鐘再妙傳翼鋒馬琴建功，帶著3球1助攻的數據退下火線，而希拉爾之後再入2球，6:0大勝艾科多。在沙特聯排榜首的希拉爾，之前3輪聯賽俱和，期間只入3球，攻力略嫌不足，如今賓施馬到來即大開殺戒入6球，有力一直領放到尾。
C朗曾試圖阻止賓施馬投希拉爾
而賓施馬的前皇家馬德里隊友C朗拿度，最近因為不滿沙特公共投資基金(PIF)「大細超」，將更多資源給予包括希拉爾在內的競爭對手，憤而罷賽，當中更有傳他曾試圖阻止賓施馬投希拉爾。如今後者以行動證明C朗的擔心有理，難怪不少網民「身同感受」，明白他罷賽的舉動，有人表示：「睇完第一場比賽，就知道C朗的擔心不無道理。」
