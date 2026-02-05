沙特聯│C朗復操但繼續罷賽 傳曾阻止賓施馬投希拉爾

艾納斯當家球星C朗拿度(Cristiano Ronaldo，又稱C朗，國內譯C羅)周三恢復操練，但他仍然立場堅定繼續罷賽，周五沙特阿拉伯聯賽主場對伊蒂哈德不會為球隊披甲。消息指他對沙特公共投資基金(PIF)給予更多資源予競爭對手希拉爾和伊蒂哈德，艾納斯就沒有資金在冬季轉會窗引援，感到非常不滿，有傳他曾試圖阻止前皇家馬德里隊友賓施馬，由伊蒂哈德轉會至希拉爾，認為此交易有失公允。

C朗復操但繼續罷賽

沙特公共投資基金(PIF)旗下有4支沙特球會，C朗拿度認為PIF的資源分配不公，對其效力的艾納斯投入不足，但給予競爭對手，特別是希拉爾有不公平的優勢。這名剛度過41歲生日的葡萄牙巨星為了表示抗議，拒絕出戰周一作客1:0贏阿利雅德的聯賽，據ESPN報導他在周三已經恢復操練，但仍然立場強硬，表明周六主場對伊蒂哈德的前列大戰，繼續罷賽棄戰。

曾阻止舊隊友賓施馬投希拉爾

消息人士更向ESPN爆料，指C朗在周一曾試圖阻止舊隊友賓施馬由伊蒂哈德轉投布拉爾，他認為這筆交易有失公允，PIF此舉是旨在令希拉爾鋪平奪冠的道路。這位消息來源補充，C朗並非對賓施馬有不滿情緒，只是針對交易性質。