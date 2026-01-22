Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯│蘇保斯拉爾罰球射地波破網 透露提前做功課：「馬賽唔派人訓地下」

足球世界
利物浦在周三歐聯作客3:0擊敗馬賽，中場蘇保斯拉爾(Dominik Szoboszlai)先開紀錄的入球相當有智慧，他罰球直射地波破網。此子透露自己提前做功課，知道馬賽有時不會安排球員在人牆後「訓低」，已計劃射地波越過人牆，最終成功。

蘇保斯拉爾罰球地波破網

今仗初段利物浦有多次具威脅的攻勢都未能轉化成入球，前鋒艾基迪基曾將皮球送入網，可是因越位被VAR推翻。幸好他們在上半場補時階段憑一個具智慧的入球開紀錄，蘇保斯拉爾在禁區頂主射罰球，他見到馬賽的4人人牆後，沒有球員「訓低」，決定射地波，人牆跳地皮球就從各人的腳下穿過滾向球門，馬賽門將魯利飛盡都未能撲到，這球成為紅軍大勝的關鍵。

透露賽前已做足功課

蘇保斯拉爾賽後提到這個福至心靈的入球時，直言是做足功課：「是我做了功課。我知道他們有時不會有人倒下，也許我可以嘗試把皮球踢到人牆下方。當時真的沒有人倒地，所以我就試了，並且成功了。」他還指當時穆罕默德沙拿在主射前曾和他交流，他指自己有信心將皮球從人牆下滾過，沙拿就讓自己主理。

