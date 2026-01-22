歐聯｜利物浦大勝馬賽升第4 與皇馬同分 沙拿復任正選

歐聯聯賽階段，利物浦與馬賽上演對攻大戰。作客的「紅軍」憑著較佳的把握力，以3：0大勝馬賽，一洗頹風。

利物浦近況一般，近5場只得1勝，今場排出強陣出戰，因出戰非洲國家盃而缺陣7場賽事的鋒將穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）任正選、配合域斯（Florian Wirtz）和艾基迪基（Hugo Ekitike）攻堅。

馬賽現時在法甲聯賽排名第3，有在英超作賽經驗的格連活特（Mason Greenwood）、賀積查治（Pierre-Emile Højbjerg）任正選，而前阿仙奴前鋒奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang）則先任後備。

沙拿戰畢非洲國家盃後歸隊，復任正選。路透社

蘇保斯拉爾罰球先開紀錄

利物浦上半場為主動一方，23分鐘，蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）於右路反擊，傳予中間的艾基迪基射入，惟球證經VAR翻看後指艾基迪基越位在先，入球無效。戰至補時階段，利物浦在禁區外博得罰球，由蘇保斯拉爾處理，騙過對方人牆，射出一記割草式地波入網。客軍半場領先1球。

換邊後馬賽大舉反擊，格連活特於禁區外起腳，僅僅斜出。58分鐘，利物浦先有艾基迪基射中柱，馬賽隨即反擊，格連活特於右路突破，傳予中間無人看管的咸特查奧爾（Hamed Traorè）起腳竟然射高，錯失扳平機會。65分鐘，今場表現相當活躍的艾基迪基再度起腳，僅僅高出。

利物浦3：0馬賽。路透社

加普後備上陣埋齋。路透社

蘇保斯拉爾為利物浦打開紀錄。路透社

加普後備入替埋齋

72分鐘，利物浦的謝利美費林邦（Jeremie Frimpong）於右路突圍再傳中，馬賽門將魯利（Geronimo Rulli）意外拍入己方龍門，紅軍擴大領先優勢。戰至補時階段，後備入替的加普（Cody Gakpo）再建一功，替紅軍鎖定勝局。最終利物浦以3：0 大勝馬賽，全取3分。

利物浦勝出後，於聯賽階段7戰得15分，與第3位的皇馬同分，僅以得失球之差排在第4名；紅軍下場對手為卡拉巴克。馬賽則以9分排第19，仍需為爭取出線資格努力。