Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯│英超6隊5支排前八 唯獨曼城失威 一文睇清7輪後形勢(附積分榜及尾輪賽程)

足球世界
更新時間：13:04 2026-01-22 HKT
發佈時間：13:04 2026-01-22 HKT

歐聯聯賽階段第7輪所有比賽已經完成，參賽的6支英超球隊中，有5隊排前8位，分別是阿仙奴、利物浦、熱刺、紐卡素和車路士，唯獨曼城本輪作客爆冷不敵波杜基林特後，跌出前8，目前位列11位。藍月與另外7隊同得13分，尾輪如果主場擊敗加拉塔沙雷，仍有望以頭8位完成，目前亦有一定機會6支英超隊全部以前8位直入16強。

曼城輸波跌至11位

周三有3支英超球隊出場，悉數贏波而回，紐卡素主場3:0輕取燕豪芬；利物浦亦以相同比數作客贏馬賽；地頭出擊的車路士就以1:0挫帕福斯。而周二出戰的3支英超隊，熱刺及阿仙奴贏波，曼城就爆冷作客1:3負挪威代表波杜基林特。完成7輪後，槍手是唯一7戰全勝之師，已提早直入16強；紅軍就以15分排第4位；少1分的熱刺跟隨其後；藍獅、喜鵲和藍月與另外5隊同得13分，前兩者因得失球較好排第7及第8位，淨得失球差為4球的藍月就排11位，跌出前8，是唯一一支未能躋身頭8位的英超球隊。

6支英超仍有望一齊躋身前8位

不過如果曼城及時反彈，尾輪主場擊敗加拉塔沙雷，有機會重返前8位。而第6位的巴黎聖日耳門、第9位及10位的巴塞隆拿和士砵亭最後一輪失分，全部英超隊或許可以一齊躋身前8，無需參加淘汰圈附加賽。

歐聯積分榜

排名 球隊 得球 失球 積分
1 阿仙奴 7 0 0 20 2 21
2 拜仁慕尼黑 6 0 1 20 7 18
3 皇家馬德里 5 0 2 19 8 15
4 利物浦 5 0 2 14 8 15
5 熱刺 4 2 1 15 7 14
6 巴黎聖日耳門 4 1 2 20 10 13
7 紐卡素 4 1 2 16 6 13
8 車路士 4 1 2 14 8 13
9 巴塞隆拿 4 1 2 18 13 13
10 士砵亭 4 1 2 14 9 13
11 曼城 4 1 2 13 9 13
12 馬德里體育會 4 1 2 16 13 13
13 阿特蘭大 4 1 2 10 9 13
14 國際米蘭 4 0 3 13 7 12
15 祖雲達斯 3 3 1 14 10 12
16 多蒙特 3 2 2 19 15 11
17 加拉塔沙雷 3 1 3 9 9 10
18 卡拉巴克 3 1 3 13 15 10
19 馬賽 3 0 4 11 11 9
20 利華古遜 2 3 2 10 14 9
21 摩納哥 2 3 2 8 14 9
22 燕豪芬 2 2 3 15 14 8
23 畢爾包 2 2 3 7 11 8
24 奧林比亞高斯 2 2 3 8 13 8
25 拿玻里  2 2 3 7 12 8
26 哥本哈根 2 2 3 11 17 8
27 布魯日 2 1 4 12 17 7
28 波杜基林特 1 3 3 12 14 6
29 賓菲加 2 0 5 6 10 6
30 帕福斯 1 3 3 4 10 6
31 聖基萊斯聯 2 0 5 7 17 6
32 阿積士 2 0 5 7 19 6
33 法蘭克福 1 1 5 10 19 4
34 布拉格斯拉維亞 0 3 4 4 15 3
35 維拉利爾 0 1 6 5 15 1
36 卡拉特 0 1 6 5 19 1

尾輪焦點賽程
阿仙奴 對 卡拉特
摩納哥 對 祖雲達斯
多蒙特 對 國際米蘭
法蘭克福 對 熱刺
巴塞隆拿 對 哥本哈根
利物浦 對 卡拉巴克
曼城 對 加拉塔沙雷
巴黎聖日耳門 對 紐卡素
賓菲加 對 皇家馬德里
拿玻里 對 車路士
阿積士 對 奧林比亞高斯
畢爾包 對 士砵亭
馬德里體育會 對 波杜基林特
利華古遜 對 維拉利爾
布魯日 對 馬賽
帕福斯 對 布拉格斯拉維亞
燕豪芬 對 拜仁慕尼黑
聖基萊斯聯 對 阿特蘭大
註：前者主場

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
7小時前
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
01:51
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
社會
16小時前
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
商業創科
19小時前
「最強小三」驚爆被百億男友「閂水喉」自揭因不安份守己需問銀行借錢：我係癲㗎
「最強小三」驚爆被百億男友「閂水喉」自揭因不安份守己需問銀行借錢：我係癲㗎
影視圈
15小時前
01:41
格陵蘭之爭｜特朗普多次將格陵蘭誤稱冰島 稱美國將永久參與格島礦產權益
即時國際
7小時前
66歲《香港早晨》台柱三代同堂慶祝結婚41周年 背景猛料碩士畢業曾任經理 前主持太太撞樣關菊英星味濃
66歲《香港早晨》台柱三代同堂慶祝結婚41周年 背景猛料碩士畢業曾任經理 前主持太太撞樣關菊英星味濃
影視圈
5小時前
62歲阿伯獲上市公司即請 見工個半鐘收Offer 霸氣反問：「啲後生仔女去晒邊？」｜Juicy叮
62歲阿伯獲上市公司即請 見工個半鐘收Offer 霸氣反問：「啲後生仔女去晒邊？」｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
陳自瑤13歲女王靖喬情竇初開 與男友錫錫相被流出 媽咪盼外界尊重女兒：需要空間和隱私
陳自瑤13歲女王靖喬情竇初開 與男友錫錫相被流出 媽咪盼外界尊重女兒：需要空間和隱私
影視圈
14小時前
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
2026-01-20 15:32 HKT