歐聯│英超6隊5支排前八 唯獨曼城失威 一文睇清7輪後形勢(附積分榜及尾輪賽程)
更新時間：13:04 2026-01-22 HKT
歐聯聯賽階段第7輪所有比賽已經完成，參賽的6支英超球隊中，有5隊排前8位，分別是阿仙奴、利物浦、熱刺、紐卡素和車路士，唯獨曼城本輪作客爆冷不敵波杜基林特後，跌出前8，目前位列11位。藍月與另外7隊同得13分，尾輪如果主場擊敗加拉塔沙雷，仍有望以頭8位完成，目前亦有一定機會6支英超隊全部以前8位直入16強。
曼城輸波跌至11位
周三有3支英超球隊出場，悉數贏波而回，紐卡素主場3:0輕取燕豪芬；利物浦亦以相同比數作客贏馬賽；地頭出擊的車路士就以1:0挫帕福斯。而周二出戰的3支英超隊，熱刺及阿仙奴贏波，曼城就爆冷作客1:3負挪威代表波杜基林特。完成7輪後，槍手是唯一7戰全勝之師，已提早直入16強；紅軍就以15分排第4位；少1分的熱刺跟隨其後；藍獅、喜鵲和藍月與另外5隊同得13分，前兩者因得失球較好排第7及第8位，淨得失球差為4球的藍月就排11位，跌出前8，是唯一一支未能躋身頭8位的英超球隊。
6支英超仍有望一齊躋身前8位
不過如果曼城及時反彈，尾輪主場擊敗加拉塔沙雷，有機會重返前8位。而第6位的巴黎聖日耳門、第9位及10位的巴塞隆拿和士砵亭最後一輪失分，全部英超隊或許可以一齊躋身前8，無需參加淘汰圈附加賽。
歐聯積分榜
|排名
|球隊
|勝
|和
|負
|得球
|失球
|積分
|1
|阿仙奴
|7
|0
|0
|20
|2
|21
|2
|拜仁慕尼黑
|6
|0
|1
|20
|7
|18
|3
|皇家馬德里
|5
|0
|2
|19
|8
|15
|4
|利物浦
|5
|0
|2
|14
|8
|15
|5
|熱刺
|4
|2
|1
|15
|7
|14
|6
|巴黎聖日耳門
|4
|1
|2
|20
|10
|13
|7
|紐卡素
|4
|1
|2
|16
|6
|13
|8
|車路士
|4
|1
|2
|14
|8
|13
|9
|巴塞隆拿
|4
|1
|2
|18
|13
|13
|10
|士砵亭
|4
|1
|2
|14
|9
|13
|11
|曼城
|4
|1
|2
|13
|9
|13
|12
|馬德里體育會
|4
|1
|2
|16
|13
|13
|13
|阿特蘭大
|4
|1
|2
|10
|9
|13
|14
|國際米蘭
|4
|0
|3
|13
|7
|12
|15
|祖雲達斯
|3
|3
|1
|14
|10
|12
|16
|多蒙特
|3
|2
|2
|19
|15
|11
|17
|加拉塔沙雷
|3
|1
|3
|9
|9
|10
|18
|卡拉巴克
|3
|1
|3
|13
|15
|10
|19
|馬賽
|3
|0
|4
|11
|11
|9
|20
|利華古遜
|2
|3
|2
|10
|14
|9
|21
|摩納哥
|2
|3
|2
|8
|14
|9
|22
|燕豪芬
|2
|2
|3
|15
|14
|8
|23
|畢爾包
|2
|2
|3
|7
|11
|8
|24
|奧林比亞高斯
|2
|2
|3
|8
|13
|8
|25
|拿玻里
|2
|2
|3
|7
|12
|8
|26
|哥本哈根
|2
|2
|3
|11
|17
|8
|27
|布魯日
|2
|1
|4
|12
|17
|7
|28
|波杜基林特
|1
|3
|3
|12
|14
|6
|29
|賓菲加
|2
|0
|5
|6
|10
|6
|30
|帕福斯
|1
|3
|3
|4
|10
|6
|31
|聖基萊斯聯
|2
|0
|5
|7
|17
|6
|32
|阿積士
|2
|0
|5
|7
|19
|6
|33
|法蘭克福
|1
|1
|5
|10
|19
|4
|34
|布拉格斯拉維亞
|0
|3
|4
|4
|15
|3
|35
|維拉利爾
|0
|1
|6
|5
|15
|1
|36
|卡拉特
|0
|1
|6
|5
|19
|1
尾輪焦點賽程
阿仙奴 對 卡拉特
摩納哥 對 祖雲達斯
多蒙特 對 國際米蘭
法蘭克福 對 熱刺
巴塞隆拿 對 哥本哈根
利物浦 對 卡拉巴克
曼城 對 加拉塔沙雷
巴黎聖日耳門 對 紐卡素
賓菲加 對 皇家馬德里
拿玻里 對 車路士
阿積士 對 奧林比亞高斯
畢爾包 對 士砵亭
馬德里體育會 對 波杜基林特
利華古遜 對 維拉利爾
布魯日 對 馬賽
帕福斯 對 布拉格斯拉維亞
燕豪芬 對 拜仁慕尼黑
聖基萊斯聯 對 阿特蘭大
註：前者主場
