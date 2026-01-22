歐聯│英超6隊5支排前八 唯獨曼城失威 一文睇清7輪後形勢(附積分榜及尾輪賽程)

歐聯聯賽階段第7輪所有比賽已經完成，參賽的6支英超球隊中，有5隊排前8位，分別是阿仙奴、利物浦、熱刺、紐卡素和車路士，唯獨曼城本輪作客爆冷不敵波杜基林特後，跌出前8，目前位列11位。藍月與另外7隊同得13分，尾輪如果主場擊敗加拉塔沙雷，仍有望以頭8位完成，目前亦有一定機會6支英超隊全部以前8位直入16強。

曼城輸波跌至11位

周三有3支英超球隊出場，悉數贏波而回，紐卡素主場3:0輕取燕豪芬；利物浦亦以相同比數作客贏馬賽；地頭出擊的車路士就以1:0挫帕福斯。而周二出戰的3支英超隊，熱刺及阿仙奴贏波，曼城就爆冷作客1:3負挪威代表波杜基林特。完成7輪後，槍手是唯一7戰全勝之師，已提早直入16強；紅軍就以15分排第4位；少1分的熱刺跟隨其後；藍獅、喜鵲和藍月與另外5隊同得13分，前兩者因得失球較好排第7及第8位，淨得失球差為4球的藍月就排11位，跌出前8，是唯一一支未能躋身頭8位的英超球隊。

6支英超仍有望一齊躋身前8位

不過如果曼城及時反彈，尾輪主場擊敗加拉塔沙雷，有機會重返前8位。而第6位的巴黎聖日耳門、第9位及10位的巴塞隆拿和士砵亭最後一輪失分，全部英超隊或許可以一齊躋身前8，無需參加淘汰圈附加賽。

歐聯積分榜

排名 球隊 勝 和 負 得球 失球 積分 1 阿仙奴 7 0 0 20 2 21 2 拜仁慕尼黑 6 0 1 20 7 18 3 皇家馬德里 5 0 2 19 8 15 4 利物浦 5 0 2 14 8 15 5 熱刺 4 2 1 15 7 14 6 巴黎聖日耳門 4 1 2 20 10 13 7 紐卡素 4 1 2 16 6 13 8 車路士 4 1 2 14 8 13 9 巴塞隆拿 4 1 2 18 13 13 10 士砵亭 4 1 2 14 9 13 11 曼城 4 1 2 13 9 13 12 馬德里體育會 4 1 2 16 13 13 13 阿特蘭大 4 1 2 10 9 13 14 國際米蘭 4 0 3 13 7 12 15 祖雲達斯 3 3 1 14 10 12 16 多蒙特 3 2 2 19 15 11 17 加拉塔沙雷 3 1 3 9 9 10 18 卡拉巴克 3 1 3 13 15 10 19 馬賽 3 0 4 11 11 9 20 利華古遜 2 3 2 10 14 9 21 摩納哥 2 3 2 8 14 9 22 燕豪芬 2 2 3 15 14 8 23 畢爾包 2 2 3 7 11 8 24 奧林比亞高斯 2 2 3 8 13 8 25 拿玻里 2 2 3 7 12 8 26 哥本哈根 2 2 3 11 17 8 27 布魯日 2 1 4 12 17 7 28 波杜基林特 1 3 3 12 14 6 29 賓菲加 2 0 5 6 10 6 30 帕福斯 1 3 3 4 10 6 31 聖基萊斯聯 2 0 5 7 17 6 32 阿積士 2 0 5 7 19 6 33 法蘭克福 1 1 5 10 19 4 34 布拉格斯拉維亞 0 3 4 4 15 3 35 維拉利爾 0 1 6 5 15 1 36 卡拉特 0 1 6 5 19 1

尾輪焦點賽程

阿仙奴 對 卡拉特

摩納哥 對 祖雲達斯

多蒙特 對 國際米蘭

法蘭克福 對 熱刺

巴塞隆拿 對 哥本哈根

利物浦 對 卡拉巴克

曼城 對 加拉塔沙雷

巴黎聖日耳門 對 紐卡素

賓菲加 對 皇家馬德里

拿玻里 對 車路士

阿積士 對 奧林比亞高斯

畢爾包 對 士砵亭

馬德里體育會 對 波杜基林特

利華古遜 對 維拉利爾

布魯日 對 馬賽

帕福斯 對 布拉格斯拉維亞

燕豪芬 對 拜仁慕尼黑

聖基萊斯聯 對 阿特蘭大

註：前者主場