歐聯│利物浦近5輪4勝 遠勝英超4場不勝走勢 史洛特：「歐戰球隊風格單一」

利物浦在周三歐聯作客3:0完勝馬賽，近5輪取得4勝1負，賽後排第4位，大有機會取得前8位直入16強。相比之下，球隊近4輪英超俱和未能取勝，過去17輪僅得5勝，勝率比歐聯低得多，主教練史洛特解釋歐戰對手大部份都採用相同的戰術，比賽期間會作出一些微調，但風格不變，可是英超對手風格多變，同一支球隊在下次交手時亦可能完全不同，比較難踢。

3球清脆利落擊敗馬賽

對比上輪英超1:1賽和升班馬般尼，利物浦今場於正選陣容作出兩個變動，踢完非洲國家盃的穆罕默德沙拿取代加普，中堅亦由祖高美斯代替伊巴希馬干拿迪。紅軍的表現判若兩隊，踢出凌厲而高效的反擊，由蘇保斯拉爾和加普各入一球，加上對方門將魯利的烏龍球，清脆利落贏3:0。

歐聯勝率71%遠勝英超

連同今仗，利物浦近5輪歐聯取得4勝1負，包括過去2仗接連作客贏兩大勁旅國際米蘭和馬賽，賽後排第4位，尾輪主場對卡拉巴克如果贏波，肯定取得前8位直入16強。相比之前，紅軍於英超難尋一勝，近4輪與般尼、阿仙奴、富咸和列斯聯賽和，過去10輪不敗但僅贏4場，其餘6場打和，勝率只有40%。進一步推展至近17輪，他們錄得5勝6和6負的成績，勝率更進一步壓低至29%，與歐聯的71%差很遠。

相關報導：歐聯｜利物浦大勝馬賽升第4 與皇馬同分 沙拿復任正選

相關報導：體壇早報｜英超5隊排歐聯前8 利物浦、車路士、紐卡素齊勝

史洛特：歐聯對手基本同一風格

該隊主教練史洛特已參透到箇中原因：「在歐聯賽場，我們遇到的球隊在比賽中基本都採用相同的戰術。而在英超中，我們可能要踢7、8、9場比賽，才會遇到一支固定風格的球隊。可是當他們再和我們交手時，風格就會完全改變，這時你只能站在場邊，然後祈禱機會出場。」史帥更以今場馬賽為例，他們在門將開出龍門球時，會以某種特定的方式從後場發起進攻，在運動戰中有其獨特的風格，雖然會根據紅軍的比賽計劃做出一些細微調整，但不會有太大變化。

利物浦3:0大勝馬賽。法新社

利物浦於歐聯5勝2負，英超近17輪就只有5勝。法新社

利物浦上輪歐聯贏國際米蘭，今場就擊敗馬賽。法新社

史洛特指歐聯對手的風格單一。法新社