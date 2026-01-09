英超│利物浦近3輪英超第2次互交白卷 史洛特承認不擅破密集 死球能力差

利物浦在周四英超作客0:0賽和阿仙奴，全場沒有一次中目標攻門，近3輪聯賽第2次與對手互交白卷。紅軍主帥史洛特承認球隊不太擅長破密集防守，有控球優勢但未能創造入球機會，同時他指出球隊的死球能力差，在運動戰未能取得優勢，又無法靠死球取得入球，入球數字自然並不理想。

紅軍今場無中目標攻門

今場利物浦除了干拿巴特利在初段禁區外笠射中眉較有威脅外，其餘射門都未能命中目標內，全場8次起腳3次被封堵，5次在目標以外，整體威脅未算太大。該隊繼前輪英超主場0:0和列斯聯後，近3輪聯賽2次互交白卷，過去11輪第4次無入波，攻力未如理想。主教練史洛特承認球隊不擅主攻：「我們在控球方面的確做得不錯，知道如何組織進攻，但在某些方面還存在不足，很難突破密集防守。整場比賽表現不錯，但幾乎沒有創造出任何機會，我們要在進攻危險地帶找到正確的傳球，完成正確的射門。這一點是我們還沒有達到其他一些球隊的水平。」

史洛特指死球差係最大致命傷

而阿仙奴、曼聯和車路士等列強，今季經常靠死球取得入球，但利物浦開季至今僅在英超攻入4個死球入球，是英超死球入球最少的球隊，他們在運動戰無法破密集，又未能於死球爭取士哥，難怪近期越來越多比賽無法入球。史帥續指：「大家所有人都知道，我們在死球方面的入球，比對手(阿仙奴)少近20球，這就是問題所在。」

史洛特承認利物浦不擅長破密集。路透社

史洛特承認利物浦不擅長破密集。路透社

利物浦的死球入球能力差，史洛特指需要解決。路透社

相關報導：英超｜阿仙奴錯失拉開優勢機會 0：0利物浦5連勝告終

相關報導：英超│約基利斯又無中目標攻門 今季第7次 4次面對「Big6」

相關報導：英超│干拿巴特利膝部重創倒地 馬天尼利將他推出場捱轟 賽後道歉：「當時唔知咁嚴重」