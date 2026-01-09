Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│約基利斯又無中目標攻門 今季第7次 4次面對「Big6」

足球世界
更新時間：13:50 2026-01-09 HKT
發佈時間：13:50 2026-01-09 HKT

阿仙奴在周四英超主場與利物浦互交白卷，前鋒約基利斯(Viktor Gyokeres)正選踢了64分鐘，入球和助攻欠奉，更沒有中目標攻門。這名27歲瑞典中鋒今季聯賽第7次上陣無中目標射門，其中4場分別對紅軍、曼聯、車路士和曼城，強強大戰經常無貢獻。

出場64分鐘無射門

約基利斯今場正選踢了64分鐘，沒有起腳射門，自然無中目標攻門，全場僅得7次傳送，所有防守數據掛零，踢得十分掙扎。連同今仗，此子本季英超有7場沒有中目標攻門，包括「Bog6」鬥紅軍、藍獅、藍月和紅魔，還有對目前在聯賽榜前列的賓福特和阿士東維拉，另一場就是對防守硬淨的水晶宮，在大戰中經常隱身無表現。

約基利斯又無中目標攻門。路透社
約基利斯又無中目標攻門。路透社
約基利斯又無中目標攻門。路透社
約基利斯又無中目標攻門。路透社
約基利斯今季英超第7次無中目標攻門。路透社
約基利斯今季英超第7次無中目標攻門。路透社

今季7場聯賽無中目標攻門

上述7場中，有4場正選上陣，只有3仗是後備出場，其中3場踢足90分鐘，可見陣上全面隱身。而這名瑞典中鋒已連續4輪英超交白卷，今季5個聯賽入球，有3球在升班馬列斯聯和般尼身上取得，另外2球在中下游的諾定咸森林和愛華頓攻入。

約基利斯在整個英超聖誕新年快車賽期都無入波。路透社
約基利斯在整個英超聖誕新年快車賽期都無入波。路透社
約基利斯在整個英超聖誕新年快車賽期都無入波。路透社
約基利斯在整個英超聖誕新年快車賽期都無入波。路透社
約基利斯早前鬥白禮頓時同樣無士哥。路透社
約基利斯早前鬥白禮頓時同樣無士哥。路透社

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
影視圈
16小時前
71歲「TVB富貴綠葉」身形再度暴瘦惹人憂 曾自爆與子疏離慘被嫌棄？
71歲「TVB富貴綠葉」身形再度暴瘦惹人憂 曾自爆與子疏離慘被嫌棄？
影視圈
6小時前
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
影視圈
19小時前
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
影視圈
2026-01-08 10:00 HKT
韓國飛香港一載客284人客機飛行途中機艙內起火。 韓亞航空FB
韓亞航空驚魂｜飛香港載284人客機艙內起火 因「尿袋」自燃惹禍
即時國際
6小時前
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
生活百科
2026-01-08 14:40 HKT
太子「荳蔻年華」開新店！獲王祖藍推介爆紅 必試$6紅豆糕/芝麻卷/臘腸卷 網民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年華」開新店！獲王祖藍推介爆紅 必試$6紅豆糕/芝麻卷/臘腸卷 網民期待：月尾去新舖！
飲食
4小時前
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
時尚購物
22小時前
《中年好聲音2》單親唱將驚傳離開TVB？ 兩度發文稱萬分捨不得：繼續努力唱
《中年好聲音2》單親唱將驚傳離開TVB？ 兩度發文稱萬分捨不得：繼續努力唱
影視圈
4小時前
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
飲食
2026-01-07 16:37 HKT