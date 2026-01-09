英超│約基利斯又無中目標攻門 今季第7次 4次面對「Big6」

阿仙奴在周四英超主場與利物浦互交白卷，前鋒約基利斯(Viktor Gyokeres)正選踢了64分鐘，入球和助攻欠奉，更沒有中目標攻門。這名27歲瑞典中鋒今季聯賽第7次上陣無中目標射門，其中4場分別對紅軍、曼聯、車路士和曼城，強強大戰經常無貢獻。

出場64分鐘無射門

約基利斯今場正選踢了64分鐘，沒有起腳射門，自然無中目標攻門，全場僅得7次傳送，所有防守數據掛零，踢得十分掙扎。連同今仗，此子本季英超有7場沒有中目標攻門，包括「Bog6」鬥紅軍、藍獅、藍月和紅魔，還有對目前在聯賽榜前列的賓福特和阿士東維拉，另一場就是對防守硬淨的水晶宮，在大戰中經常隱身無表現。

約基利斯又無中目標攻門。路透社

今季7場聯賽無中目標攻門

上述7場中，有4場正選上陣，只有3仗是後備出場，其中3場踢足90分鐘，可見陣上全面隱身。而這名瑞典中鋒已連續4輪英超交白卷，今季5個聯賽入球，有3球在升班馬列斯聯和般尼身上取得，另外2球在中下游的諾定咸森林和愛華頓攻入。

約基利斯在整個英超聖誕新年快車賽期都無入波。路透社

約基利斯早前鬥白禮頓時同樣無士哥。路透社