英超│干拿巴特利膝部重創倒地 馬天尼利將他推出場捱轟 賽後道歉：「當時唔知咁嚴重」

周四英超阿仙奴主場0:0賽和利物浦一仗，雙方在比賽期間有不少埋身肉搏的畫面，最具爭議是補時階段紅軍右閘干拿巴特利(Conor Bradley)膝部受傷在邊線倒下，槍手翼鋒加比爾馬天尼利(Gabriel Martinelli)認為他詐傷，將他推出場外，引起雙方球員爭執。馬天尼利賽公開道歉，指自己當時不知道巴特利的傷情這麼嚴重，還指自己已親身傳訊息予後者致歉。

干拿巴特利左膝受傷痛苦倒地

今場補時階段，干拿巴特利在後場右路近邊線位置解圍撻Q，重心腳左腳膝部扭傷，他立即痛苦倒地雙手抱住左膝。馬天尼利見狀先用皮球扔他，見到巴特利向場內移一步後，認為後者詐傷而推跌他，引起紅軍球員不滿上前理論，雙方球員再起衝突。馬天尼利最終因推巴特利出場的行為，領取黃牌。

馬天尼利推出場推轟

馬天尼利的不君子行為，被球迷、網民和評述員狂轟，當中前曼聯隊長堅尼直斥「可恥」。巴特利賽後需撐拐杖離場，主教練史洛特矢言情況不樂觀：「我們當然希望最好的情況出現，但要向最差的方向想，情況不是太好。」這名巴西鋒將之後在社交媒體發文公開道路，並透露已向巴特利傳送訊息：「我和干拿已經傳送過訊息，並向他道歉。在那種激烈的情況下，我真波意識到他受了重傷。我為自己當時的過激反應深感抱歉。再次向巴特利致以我最真誠的祝福，祝願他早日康復。」

相關報導：英超│約基利斯又無中目標攻門 今季第7次 4次面對「Big6」

相關報導：英超｜阿仙奴錯失拉開優勢機會 0：0利物浦5連勝告終

就事件公開道歉

史洛特亦幫馬天尼利解釋，指在補時4分鐘時很難保持清醒的頭腦，如果他知道對手真的受傷，他絕對不會這樣做。史帥續指足球界很多球員在補時詐傷和拖延時間，那些人真的很令人討厭，利物浦球員絕不會這樣做。