英超｜阿仙奴錯失拉開優勢機會 0：0利物浦5連勝告終

足球世界
更新時間：06:00 2026-01-09 HKT
發佈時間：06:00 2026-01-09 HKT

阿仙奴今晨於英超主場迎戰利物浦，以0：0言和，錯失拉開8分的機會。「兵工廠」英超5連勝告終，賽後以49分續排榜首，領先曼城和阿士東維拉6分。

阿仙奴的爭標對手曼城和阿士東維拉，於早一日出場但和波失分。「兵工廠」今晨主場迎戰利物浦，只要贏波就能將榜首領先優勢擴大至8分。阿仙奴今場企穩陣腳後掌握控球權，兩邊的突破頗具威脅，包括16分鐘布卡約沙卡於右路突破，兩次精彩盤扭落底線後傳中，但隊友衝前未能接應。

阿仙奴後防失誤 巴特利射門中楣

但上半場最有威脅的埋門則來自利物浦，27分鐘一次直線被阿仙奴的威廉沙列巴包到，並回傳於門將大衛拉耶，但他沒有留意拉耶已出迎，令拉耶情急下將皮球向前踢，被利物浦的干拿巴特利截到，他隨即笠射但中楣彈出。阿仙奴於上半場末段始有較具威脅的起腳，44分鐘一次右路傳中被頂出禁區頂，迪格蘭賴斯隨即起腳被艾利臣比加沒收。緊接沙卡在12碼點附近接應傳送，但起腳被利物浦守將米路斯卻基斯瞓身擋出。兩軍半場互交白卷。

賴斯於上半場末段的射門被艾利臣沒收。路透社
賴斯於上半場末段的射門被艾利臣沒收。路透社
蘇保斯拉爾的罰球高出。路透社
蘇保斯拉爾的罰球高出。路透社
巴特利的射門中楣。路透社
巴特利的射門中楣。路透社
阿仙奴0：0利物浦。路透社
阿仙奴0：0利物浦。路透社

下半場利物浦形勢好轉，48分鐘域斯於禁區內被杜沙特疑似推跌，但球證沒有判12碼。阿仙奴於57分鐘有守將軒卡派爾傷出。利物浦的謝利美費林邦於右路多次突破，但傳中質素一般；阿仙奴於80分鐘有後備上陣不久的馬度基於右路傳中極具威脅，但沒有隊友趕及接應。81分鐘，利物浦中場蘇保斯拉爾禁區頂主射罰球高出。91分鐘，加比爾捷西斯接應右路傳中，無人看管下頂頭槌，艾利臣接實。

領先曼城、維拉6分

最終兩軍以0：0言和，阿仙奴錯失拉開8分的機會，賽後以15勝4和2負得49分，以6分領先曼城和維拉。利物浦則以10勝5和6負得35分，排在第4位。

