英超│艾摩廉與體育總監關係緊張 冬窗買人被拒 遭要求一定要踢4後衛

足球世界
更新時間：12:30 2026-01-05 HKT
發佈時間：12:30 2026-01-05 HKT

曼聯領隊魯賓艾摩廉(Ruben Amorim)在周日英超作客1:1賽和列斯聯後，發表「我是領隊而非僅是教練」的言論，引起輿論熱議。知情人士透露，這名葡萄牙籍少帥與體育總監韋確斯(Jason Wilcox)為首的高層關係緊張，主要源於2方面，首先是不停被要求放棄「3421」陣式，一定要改踢4後衛。其次是他想得到轉會資金引援，卻立即被拒絕。

不滿體育總監逼踢4後衛陣式

《每日郵報》在艾摩廉發表「我是領隊而非僅是教練」的言論後，作出跟進報導，他們引述消息人士的內幕，指艾帥近期持續受到高層的壓力。體育總監韋確斯要求他放棄備受爭議的「3421」陣式，改為踢4後衛，艾摩廉覺得此舉絕不可接受，認為自己的地位被削弱。

魯賓艾摩廉發表「我是領隊而非僅是教練」的言論。路透社
傳艾摩廉與體育總監韋確斯關係緊張。路透社
要求買人但被拒

此外曼聯預留了6,500萬鎊購買般尼茅夫翼鋒安東尼施美安，但後者只想去曼城，令交易未能成事。艾摩廉就向韋確斯表示，希望將這筆資金用作引入其他球員，在1月提早引入一些長期目標，可是高習們拒絕，認為任何收購都要循序漸進，不可以因為短期的目標而打亂部署。

相關新聞：英超｜艾摩廉：我是領隊而非僅是教練 暗示約滿即離隊英超｜曼聯1：1逼和列斯聯 艾摩廉勸舒克斯專注於曼聯

攤牌逼球會作出行動

艾摩廉因為這2方面相當不滿，故此情緒激動在今場對列斯聯賽後公開爆發，此舉后紅魔高層表明一係支持他，一係解僱自己。

曼聯與列斯聯賽和1:1。路透社
曼聯再次失分。路透社
