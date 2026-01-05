Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼聯1：1逼和列斯聯 艾摩廉勸舒克斯專注於曼聯

足球世界
更新時間：04:06 2026-01-05 HKT
發佈時間：04:06 2026-01-05 HKT

曼聯昨晚於英超作客列斯聯，約舒亞舒克斯後備落場即獻助攻，以1：1扳平對手。「紅魔」領隊魯賓艾摩廉賽後盛讚舒克斯表示出色，並希望麾下「專注在曼聯，而非其他球會」。

曼聯8分鐘食詐糊

曼聯8分鐘將皮球送入網，馬菲斯根夏接應些斯高的二傳，第一時間窩利破網；但根夏在拉文斯後場大腳長傳時越位在先「食詐糊」。列斯聯於35分鐘有一次黃金機會，卡維特利維接應傳中，無人看管下迎頂中柱彈出。40分鐘到曼聯的機會，來自一次右路角球，卡斯米路頭槌攻門，門前的約羅加一頭，但列斯聯門將盧卡斯派利反應快，將皮球托出底線。兩軍半場互交白卷。

列斯聯先開紀錄。路透社
舒克斯後備落場獻助攻。路透社
卡維特利雲的頭槌中柱。路透社
約羅的近門頭槌被化解。路透社

希爾走漏班頓艾朗臣

下半場51分鐘，列斯聯手榴彈戰術，兩軍球員爭搶下皮球被向橫頂走，剛好落在開界外球的加比爾古蒙臣的面前，他第一時間窩利抽近柱，被拉文斯擋出。列斯聯於62分鐘打開紀錄，曼聯的達洛治交失波，艾登希爾沒有留意到身後的列斯聯前鋒班頓艾朗臣走位，最終後者射門破網，列斯聯領先1：0。

舒克斯後備上陣2分鐘獻助攻

落後的曼聯隨即換入約舒亞舒克斯，立即見效。65分鐘，舒克斯直線交予根夏，後者的射門慢溜遠柱入網，曼聯扳平1：1。列斯聯於70分鐘的左路手榴彈，諾亞奧卡科於12碼點附近施展倒掛，但被拉文斯飛身撲出。74分鐘到曼聯的攻勢，舒克斯於左路傳中，但些斯高射近柱斜出。

艾摩廉：人在這裏心在他方有問題

最終兩軍以1：1言和，曼聯賽後以8勝7和5負得31分排第6位。列斯聯則以5勝7和8負得22分排第16位，領先降班區、第18位的韋斯咸8分。艾摩廉賽後談及舒克斯的表現和去留：「舒克斯落場那30分鐘表現出色。我們需要所有人，並要所有人專注在曼聯，這是世上最佳球會之一。人在這裏，心在他方，那就有些問題。」

